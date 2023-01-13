Carioca reage à tentativa de assalto e desarma bandido na Serra

Um jovem de 19 anos foi preso na manhã desta sexta-feira (13), em Jardim Atlântico, na Serra, depois de uma tentativa de assalto. O criminoso entrou em luta corporal com um gesseiro de 37 anos, recém-mudado do Rio de Janeiro para o Espírito Santo, após ordenar que a vítima entregasse o celular. Ele acabou contido por pessoas que estavam no local.
O carioca alvo do suspeito também é lutador de muay thai e, em um vídeo compartilhado nas redes sociais, contou que estava indo trabalhar com o cunhado quando foi abordado pelo criminoso, por volta das 5h30.
“Ele (criminoso) veio de bicicleta, enquadrando a gente. Ele falou: ‘Perdeu, não estou de brincadeira’. Inicialmente, dei meu celular e, quando ele deu mole, agarrei. Ele me deu duas coronhadas e chegou a dar um tiro que, graças a Deus, não me acertou. Saí do Rio de Janeiro para ser assaltado aqui”, declarou na gravação.
Em nota, a Polícia Militar confirmou ter sido acionada para ir ao bairro verificar uma ocorrência de tentativa de roubo em que o autor estaria detido por populares. No local, a equipe encontrou o criminoso deitado no chão, com as mãos imobilizadas e com ferimentos no lado direito do rosto, na boca e nos pés.
A arma utilizada no crime, uma pistola calibre 9 mm com carregador e seletor de rajada, foi apreendida. Já o suspeito foi encaminhado para a Terceira Delegacia Regional. Procurada, a Polícia Civil afirmou que a ocorrência ainda está em andamento. Quando ela for concluída, este texto será atualizado.