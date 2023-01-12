Homem é preso no ES após pegar criança na rua para abusar dela

Um homem de 37 anos foi preso suspeito de abusar de uma criança de cinco anos em Ecoporanga , no Noroeste do Espírito Santo . Ele teria pegado a vítima na rua, levado para um local escuro e cometido o crime, no último dia 3.

De acordo com a Polícia Civil , o homem passou pela rua por volta das 19h e viu a criança brincando. A vítima foi levada para o local escuro e o primo dela, de seis anos, viu a cena.

“A criança foi salva com ajuda desse primo, que viu o ato e correu para pedir ajuda à mãe da vítima, que conseguiu segurar o suspeito até a chegada da polícia. Ainda no local, a criança abusada indicou para os policiais que o detido era o autor dos fatos”, explicou o titular da Delegacia de Polícia de Ecoporanga, delegado Leonardo Amorim.

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No mesmo dia, o criminoso foi levado para a delegacia, mas acabou solto, porque o delegado plantonista entendeu que não havia elementos suficientes para fazer a autuação em flagrante.

Depois disso, a Polícia Civil de Ecoporanga representou pela prisão preventiva do suspeito, obteve o mandado pelo crime de estupro de vulnerável, cumprido nesta quarta-feira (11), no bairro Vila dos Palmares, no mesmo município.