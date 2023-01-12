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Ecoporanga

Homem é preso no ES após pegar criança na rua para abusar dela

Vítima tem cinco anos e foi salva pelo primo de seis, que viu a cena e correu para pedir ajuda; caso ocorreu em Ecoporanga
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

12 jan 2023 às 16:58

Publicado em 12 de Janeiro de 2023 às 16:58

Um homem de 37 anos foi preso suspeito de abusar de uma criança de cinco anos em Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo. Ele teria pegado a vítima na rua, levado para um local escuro e cometido o crime, no último dia 3.
De acordo com a Polícia Civil, o homem passou pela rua por volta das 19h e viu a criança brincando. A vítima foi levada para o local escuro e o primo dela, de seis anos, viu a cena.
“A criança foi salva com ajuda desse primo, que viu o ato e correu para pedir ajuda à mãe da vítima, que conseguiu segurar o suspeito até a chegada da polícia. Ainda no local, a criança abusada indicou para os policiais que o detido era o autor dos fatos”, explicou o titular da Delegacia de Polícia de Ecoporanga, delegado Leonardo Amorim.
Homem é preso no ES após pegar criança na rua para abusar dela
No mesmo dia, o criminoso foi levado para a delegacia, mas acabou solto, porque o delegado plantonista entendeu que não havia elementos suficientes para fazer a autuação em flagrante.
Depois disso, a Polícia Civil de Ecoporanga representou pela prisão preventiva do suspeito, obteve o mandado pelo crime de estupro de vulnerável, cumprido nesta quarta-feira (11), no bairro Vila dos Palmares, no mesmo município.
O suspeito foi encaminhado para o Complexo de Xuri, em Vila Velha, onde ficam os presos pela prática de crimes sexuais. O nome dele não foi divulgado.

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