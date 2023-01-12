Polícia prende trio suspeito de participação em morte de motorista em Linhares

Vanusa Rocha da Silva, de 42 anos, Thayrone Rodrigues de Oliveira Reis, de 31 anos, e Givanildo Santos da Silva, de 18 anos foram presos. Crédito: Polícia Civil

O casal formado por Thayrone Rodrigues de Oliveira Reis, de 31 anos, e Vanusa Rocha da Silva, de 42 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (12) em bairros do município. Os dois são acusados de serem os mandantes do crime. Também foi preso, na terça, na região de Bagueira, em Linhares, Givanildo Santos da Silva, de 18 anos, suspeito de ser um dos executores.

Motorista particular desaparece e carro é achado queimado em Linhares Crédito: Leitor | A Gazeta

Segundo a PC, após encontrarem o carro a equipe conseguiu localizar e prender em flagrante Givanildo, que indicou onde estava o corpo da vítima. O corpo foi encontrado enterrado em uma região de mata, em Rio Bananal, em avançado estado de decomposição.

“Eles conseguiram prender um deles em flagrante pela prática do crime de tráfico de entorpecentes [Givanildo Santos da Silva, 18 anos], que foi convencido pelos policiais civis a indicar onde estava o corpo da vítima”, contou o delegado Fabrício Lucindo, chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares.

A polícia continuou com as investigações até chegar aos mandantes do crime, o casal Thayrone e Vanusa, presos nesta manhã no município.

O crime

De acordo com a PC, os mandantes estavam sendo ameaçados e constrangidos pela vítima, por isso planejaram o crime. Os dois resolveram pedir ajuda a Geovani Silva Alves, de 28 anos, que também chamou Givanildo e outros dois homens, os irmãos Ismael Jesus Avelino Ferreira, de 18 anos, conhecido como “bola” e Isael Jesus Avelino Ferreira, de 22 anos, conhecido como “Fubá”.

Isael Jesus Avelino Ferreira, de 22 anos, e Geovani Silva Alves, de 28 anos, são procurados pela polícia Crédito: Polícia Civil

No dia do crime Thayrone e Vanusa levaram Givanildo e Ismael em Baqueira para o Centro de Linhares, perto da rodoviária, de lá, os dois acionaram a vítima e pediram uma corrida para Bagueira. Uma câmera de segurança registrou o momento que Thiago saiu do local com os dois suspeitos.

“Durante o trajeto, eles renderam a vítima, outros dois executores (Geovani e o Isael) entraram no carro e neste momento, já com o motorista rendido, os criminosos ainda tentaram extorquir dinheiro da família dele. Após isso, eles levam a vítima para o local onde foi encontrada morta. Eles o executaram e, em seguida, levaram o carro do motorista e o queimaram. Dois dias depois, eles voltaram e enterraram o corpo na mata”, narrou o delegado.

Os três suspeitos (Givanildo, Thayrone e Vanusa) foram interrogados e estão presos. Os outros três envolvidos (Geovani, Ismael e Isael) estão foragidos, com mandados de prisão em aberto. Todos irão responder pelo crime de homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver perante a Justiça de Rio Bananal, local onde aconteceu o homicídio. A Polícia pede a colaboração da população para localizar os foragidos.