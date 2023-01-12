Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime planejado

Polícia prende trio suspeito de participação em morte de motorista em Linhares

Thiago Elias da Silva Santos, de 25 anos, desapareceu no dia 5 de janeiro, após ter aceitado uma corrida, próximo à rodoviária do município. Outros três homens ainda são procurados por participação no assassinato
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

12 jan 2023 às 19:36

Publicado em 12 de Janeiro de 2023 às 19:36

Polícia prende três suspeitos de matar motorista em Linhares
Vanusa Rocha da Silva, de 42 anos, Thayrone Rodrigues de Oliveira Reis, de 31 anos, e Givanildo Santos da Silva, de 18 anos foram presos. Crédito: Polícia Civil
A polícia prendeu três suspeitos de envolvimento na morte do motorista particular, Thiago Elias da Silva Santos, de 25 anos, encontrado morto na última terça-feira (10), em Linhares, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Civil, outros três homens ainda são procurados por participação no assassinato.
O casal formado por Thayrone Rodrigues de Oliveira Reis, de 31 anos, e Vanusa Rocha da Silva, de 42 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (12) em bairros do município. Os dois são acusados de serem os mandantes do crime. Também foi preso, na terça, na região de Bagueira, em Linhares, Givanildo Santos da Silva, de 18 anos, suspeito de ser um dos executores.
Thiago desapareceu no dia 5 de janeiro, no município, após ter aceitado uma corrida, próximo à rodoviária do município. O carro dele foi encontrado carbonizado em uma fazenda às margens da ES 248, que liga a cidade a Colatina.
Motorista particular desaparece e carro é achado queimado em Linhares
Motorista particular desaparece e carro é achado queimado em Linhares Crédito: Leitor | A Gazeta
Segundo a PC, após encontrarem o carro a equipe conseguiu localizar e prender em flagrante Givanildo, que indicou onde estava o corpo da vítima. O corpo foi encontrado enterrado em uma região de mata, em Rio Bananal, em avançado estado de decomposição.
“Eles conseguiram prender um deles em flagrante pela prática do crime de tráfico de entorpecentes [Givanildo Santos da Silva, 18 anos], que foi convencido pelos policiais civis a indicar onde estava o corpo da vítima”, contou o delegado Fabrício Lucindo, chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares.
A polícia continuou com as investigações até chegar aos mandantes do crime, o casal Thayrone e Vanusa, presos nesta manhã no município.

O crime

De acordo com a PC, os mandantes estavam sendo ameaçados e constrangidos pela vítima, por isso planejaram o crime. Os dois resolveram pedir ajuda a Geovani Silva Alves, de 28 anos, que também chamou Givanildo e outros dois homens, os irmãos Ismael Jesus Avelino Ferreira, de 18 anos, conhecido como “bola” e Isael Jesus Avelino Ferreira, de 22 anos, conhecido como “Fubá”.
Polícia prende três suspeitos de matar motorista em Linhares
Isael Jesus Avelino Ferreira, de 22 anos, e  Geovani Silva Alves, de 28 anos, são procurados pela polícia Crédito: Polícia Civil
No dia do crime Thayrone e Vanusa levaram Givanildo e Ismael em Baqueira para o Centro de Linhares, perto da rodoviária, de lá, os dois acionaram a vítima e pediram uma corrida para Bagueira. Uma câmera de segurança registrou o momento que Thiago saiu do local com os dois suspeitos.
“Durante o trajeto, eles renderam a vítima, outros dois executores (Geovani e o Isael) entraram no carro e neste momento, já com o motorista rendido, os criminosos ainda tentaram extorquir dinheiro da família dele. Após isso, eles levam a vítima para o local onde foi encontrada morta. Eles o executaram e, em seguida, levaram o carro do motorista e o queimaram. Dois dias depois, eles voltaram e enterraram o corpo na mata”, narrou o delegado.
Os três suspeitos (Givanildo, Thayrone e Vanusa) foram interrogados e estão presos. Os outros três envolvidos (Geovani, Ismael e Isael) estão foragidos, com mandados de prisão em aberto. Todos irão responder pelo crime de homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver perante a Justiça de Rio Bananal, local onde aconteceu o homicídio. A Polícia pede a colaboração da população para localizar os foragidos.
“Quem tiver qualquer notícia do paradeiro deles, pode ligar para o número 181 e denunciar. O sigilo é totalmente garantido e assim você nos ajuda a elucidar crimes e a prender criminosos”, pediu o delegado Fabrício Lucindo.

Veja Também

Homem é preso no ES após pegar criança na rua para abusar dela

Mãe denuncia e filho é preso por ameaçá-la exigindo dinheiro para droga no ES

Suspeito de matar catador em Piúma é preso

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assassinato espírito santo homicídio Linhares Polícia Civil ES Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Começa o show do Guns N' Roses em Cariacica
Guns N' Roses faz show histórico no ES; veja detalhes
Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados