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Flagrante

Mãe denuncia e filho é preso por ameaçá-la exigindo dinheiro para droga no ES

Caso ocorreu em Jaguaré; suspeito ameaçou quebrar objetos da casa caso a mãe dele, uma mulher de 65 anos, não lhe desse o dinheiro para comprar drogas
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

12 jan 2023 às 16:41

Publicado em 12 de Janeiro de 2023 às 16:41

Delegacia de Polícia de Jaguaré
Delegacia de Polícia de Jaguaré Crédito: Divulgação
Um homem de 39 anos foi preso em flagrante, nesta quarta-feira (11), no Centro de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, após ser denunciado pela própria mãe, de 65 anos, por ameaçá-la, exigindo dinheiro para comprar drogas. Segundo a Polícia Civil, ele ameaçou quebrar objetos da casa caso a mulher não atendesse à exigência.
Após as ameaças, a mulher de 65 anos procurou uma delegacia no município e denunciou o filho. Segundo ela, o suspeito estava exigindo que ela lhe desse uma quantia de R$ 250. A Polícia Civil informou que, de acordo com depoimento da vítima, rotineiramente o homem faz ameaças contra a irmã e a mãe.
Policiais fizeram buscas após a denúncia, encontraram o suspeito sentado na calçada, em frente à casa da mulher, e deram voz de prisão a ele. Segundo a titular da Delegacia de Polícia de Jaguaré, delegada Gabriella Zaché dos Santos, o homem é usuário de drogas e tem um vasto histórico criminal por furtos cometidos na cidade.
Ele foi autuado em flagrante por constrangimento ilegal. Após procedimentos de praxe, o suspeito foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de São Mateus, onde permanece à disposição da Justiça.

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