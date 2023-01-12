Mãe denuncia e filho é preso por ameaçá-la exigindo dinheiro para droga no ES

Delegacia de Polícia de Jaguaré Crédito: Divulgação

Um homem de 39 anos foi preso em flagrante, nesta quarta-feira (11), no Centro de Jaguaré , no Norte do Espírito Santo , após ser denunciado pela própria mãe, de 65 anos, por ameaçá-la, exigindo dinheiro para comprar drogas. Segundo a Polícia Civil , ele ameaçou quebrar objetos da casa caso a mulher não atendesse à exigência.

Após as ameaças, a mulher de 65 anos procurou uma delegacia no município e denunciou o filho. Segundo ela, o suspeito estava exigindo que ela lhe desse uma quantia de R$ 250. A Polícia Civil informou que, de acordo com depoimento da vítima, rotineiramente o homem faz ameaças contra a irmã e a mãe.

Policiais fizeram buscas após a denúncia, encontraram o suspeito sentado na calçada, em frente à casa da mulher, e deram voz de prisão a ele. Segundo a titular da Delegacia de Polícia de Jaguaré, delegada Gabriella Zaché dos Santos, o homem é usuário de drogas e tem um vasto histórico criminal por furtos cometidos na cidade.