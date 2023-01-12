Motociclista é preso com drogas após fazer zigue-zague na BR 262 no ES

Um motociclista de 25 anos – que não teve o nome divulgado – acabou preso por mais de um crime após fazer manobras e ultrapassagens ilegais na BR 262. A abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) aconteceu na noite desta quarta-feira (11), na altura do quilômetro 76, em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo.
Segundo a corporação, o jovem carregava um pacote de cocaína no bolso e um tablete de maconha na mochila. “Ele afirmou que pegou os entorpecentes no Terminal de Campo Grande, em Cariacica, e teria pago R$ 800 pela maconha e R$ 220 pela cocaína, não informando se as revenderia ou consumiria", informou, em nota.
Após questionarem sobre a documentação, os policiais fizeram uma consulta no sistema e identificaram que o rapaz “está com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa, e que a moto está com o licenciamento atrasado”. Devido às irregularidades, o veículo foi recolhido ao depósito da PRF.
Já o homem de 25 anos, morador de Afonso Cláudio, foi encaminhado para a Delegacia de Venda Nova do Imigrante, onde foi autuado em flagrante por dois crimes: tráfico de drogas e direção perigosa. Segundo a Polícia Civil, ele já foi encaminhado ao sistema prisional capixaba.