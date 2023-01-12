Homem esfaqueia a própria namorada e depois foge em Vitória

Uma mulher de 27 anos ficou ferida após levar uma facada na região do tórax no final da tarde desta quarta-feira (11), no bairro Bonfim, em Vitória. O principal suspeito, segundo boletim da Polícia Militar, é o namorado da vítima, que possui 28 anos.
Consta ainda no documento que a cunhada da mulher afirmou que o homem se evadiu do local após o crime. Ela apontou, ainda, que o casal é usuário de drogas. A vítima foi socorrida para o Hospital de Urgência e Emergência de Vitória (HEUE).
A Polícia Civil foi acionada para dar mais detalhes do caso. Assim que houver retorno, esta matéria será atualizada.