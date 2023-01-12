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No bairro Bonfim

Homem esfaqueia a própria namorada e depois foge em Vitória

Mulher foi atingida na região do tórax e foi socorrida ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, também na Capital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jan 2023 às 21:35

Publicado em 11 de Janeiro de 2023 às 21:35

Sirene; polícia; emergência
A Polícia Militar informou que a vítima levou uma facada no tórax Crédito: Pixabay
Uma mulher de 27 anos ficou ferida após levar uma facada na região do tórax no final da tarde desta quarta-feira (11), no bairro Bonfim, em Vitória. O principal suspeito, segundo boletim da Polícia Militar, é o namorado da vítima, que possui 28 anos.
Consta ainda no documento que a cunhada da mulher afirmou que o homem se evadiu do local após o crime. Ela apontou, ainda, que o casal é usuário de drogas. A vítima foi socorrida para o Hospital de Urgência e Emergência de Vitória (HEUE). 
A Polícia Civil foi acionada para dar mais detalhes do caso. Assim que houver retorno, esta matéria será atualizada.

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