Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Estelionato

Golpista que cadastrava vítimas em revenda de cosméticos é presa no ES

A mulher, que não teve o nome informado, pedia informações pessoais e alegava que doaria cestas básicas, porém usava os dados para cadastrá-las como revendedoras
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

11 jan 2023 às 19:18

Publicado em 11 de Janeiro de 2023 às 19:18

Polícia prende estelionatária que cadastrava vítimas como revendedoras em Barra de São Francisco
Com a estelionatária, a polícia apreendeu dezenas de comésticos comprados com nomes das vítimas Crédito: Polícia Civil | Divulgação
A polícia prendeu, na tarde desta quarta-feira (11), uma a mulher, de 26 anos, suspeita de aplicar golpes em que cadastrava vítimas como revendedoras de cosméticos, no Distrito Paulista, em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. Até o momento, segundo a Polícia Civil, pelo menos 16 pessoas foram prejudicadas. Durante a ação, vários cosméticos foram apreendidos.

Como o golpe era aplicado

A golpista, que não teve o nome informado, pedia informações pessoais das vítimas, todas pessoas em situação de dificuldade financeira, dizendo que estava doando cestas básicas, e utilizava os dados para cadastrá-las como revendedoras de uma empresa de cosméticos.
Segundo as investigações, a suspeita dizia que estaria doando cestas básicas em nome de uma igreja que frequentava em Nova Venécia. O delegado-adjunto da 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco, Daniel Azevedo, disse que a suspeita alegava que, para conseguir a doação, as pessoas precisavam passar dados como CPF, RG e comprovante de residência. No entanto, ela utilizava as informações para dar o golpe.
“A suspeita se aproveitou da fragilidade financeira das vítimas para aplicar o golpe. Ela utilizava os dados para fazer o cadastro das vítimas em uma empresa de cosméticos e colocava a entrega na residência dela. As vítimas acabavam por adquirir uma dívida sem conhecimento e ficavam com o nome sujo”, explicou o delegado.
Conforme as investigações da PC, ela obtinha os produtos em nome de cada vítima em valor que variava entre R$ 230,00 a R$ 840,00. O prejuízo total está cerca R$7 mil. O caso ocorreu em agosto do ano passado, no entanto, o golpe só foi descoberto após uma das vítimas consultar o site do Serasa e perceber que estava com o nome sujo. Ela e outras vítimas, denunciaram o crime para a polícia.

Prisão

A mulher foi localizada e presa, por policiais civis da 14ª Delegacia Regional do município, no Distrito Paulista. De acordo com o delegado, em depoimento, a suspeita apresentou justificativas descabidas, alegando ter sido recrutada. A suspeita responderá por estelionato simples, ao menos 15 vezes, e estelionato qualificado cometido contra idoso.
A Polícia Civil orienta que outras possíveis vítimas procurem a delegacia mais próxima e registrem Boletim de Ocorrência, para que todos os casos sejam devidamente investigados.

O que diz a Avon

A reportagem também procurou a empresa de cosméticos, a Avon, usada pela suspeita para aplicar os golpes. Por nota, a empresa informou que esta acompanhando o caso e também abriu uma investigação interna.
"Com relação à denúncia de registros fraudulentos, em Barra do São Francisco – ES, informamos que a Avon Cosméticos tomou ciência do ocorrido e vem realizando uma investigação interna para resolução do caso, bem como colaborando com as autoridades para resguardar os direitos das pessoas afetadas."

Veja Também

Vídeo flagra gari tentando beijar menina de 11 anos em Colatina

Família de Piúma descobre em velório que corpo não era de parente

Polícia caça 2ª quadrilha que faz 'Sequestro do Pix' em Jardim da Penha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo estelionato Polícia Civil Barra de São Francisco ES Norte Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantora capixaba lança “Com Muito Amor e Carinho”
Cantora capixaba transforma clássico de Roberto Carlos em “pagodão barroco”
Imagem de destaque
Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 13 a 19 de abril de 2026
Imagem de destaque
O que é um bloqueio naval e como ele funcionaria no estreito de Ormuz?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados