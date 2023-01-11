Polícia caça 2ª quadrilha que faz 'Sequestro do Pix' em Jardim da Penha

Ação em Jardim da Penha terminou com a prisão de suspeitos de sequestros-relâmpago, em Vitória, na última sexta-feira (6) Crédito: Fernando Madeira

A Polícia Civil procura uma segunda quadrilha responsável pelo crime que ficou conhecido como ‘Sequestro do Pix’, em Jardim da Penha, Vitória. A informação foi dada pelo delegado Gabriel Monteiro na manhã desta quarta-feira (11). Na última sexta-feira (6), integrantes de outra associação criminosa, que comete o mesmo tipo de crime no bairro , foram presos.

Chefe do Departamento de Investigações Criminais (Deic), o delegado Gabriel Monteiro explicou que essa segunda quadrilha não tem relação com o primeiro grupo criminoso preso na última semana e foi identificada a partir das investigações sobre o aumento de ocorrências de extorsão com restrição da liberdade na comunidade.

“Até o momento, essas duas quadrilhas não têm ligação. O nosso principal objetivo foi prender esses três criminosos mandantes principais, porque estavam agindo com uma habitualidade tremenda”, declarou.

Essa segunda quadrilha têm seis integrantes já identificados e que estão sendo procurados pela Polícia Civil. A identificação deles não foi divulgada, pois ainda não foi oferecida denúncia pela Justiça. Devido à existência desse segundo grupo, o policiamento segue reforçado no bairro, com integrantes da Polícia Militar em patrulhamento ostensivo e também disfarçados.

Prisões da primeira quadrilha

Na sexta-feira (6), a Polícia Civil realizou uma operação às 5h da manhã com o objetivo de prender integrantes da primeira quadrilha.

O primeiro alvo foi o jovem apontado como líder intelectual do grupo. Guilherme Lourenço da Costa, de 24 anos, foi preso nas proximidades da Rodovia Darly Santos, em Vila Velha. Segundo as investigações, ele andava por Jardim da Penha, observava o comportamento das vítimas e determinava os alvos.

O segundo alvo foi João Vitor Almeida da Silva, de 24 anos, em Cariacica, mas ele conseguiu fugir. Só foi preso à tarde, pela Polícia Militar em Vitória, flagrado cometendo o crime mais uma vez e poucas horas após escapar da operação policial.

Uma mulher de 23 anos também foi alvo em Cariacica, mas não foi localizada. A polícia segue na procura dela.

Durante a tarde de sexta, outros integrantes que cometiam o crime com João Vitor também foram presos pela Guarda Municipal: Cauã Silva Alvarenga, de 18 anos, e Maicon Damasceno Lopes, de 28 anos, além de um adolescente de 17 anos apreendido.

Ousadia

O delegado Gabriel Monteiro comentou a ousadia do grupo em, mesmo sendo alvo de uma operação policial, não desistir de cometer novamente o crime. “João Vitor conseguiu fugir da polícia e, à tarde, estava cometendo novamente esse crime, no intervalo de cinco ou seis horas após a gente tentar prender ele”, contextualizou.

“São pessoas audaciosas que não respeitam a polícia, o cidadão e não respeitam a Justiça, pois estavam foragidos e com mandado de prisão em aberto”, declarou.

Guilherme Lourenço da Costa, João Vitor de Almeida Silva, Cauã Silva Alvarenga e Maicon Damasceno Lopes Crédito: Reprodução Polícia Civil

Integrantes da primeira quadrilha presos: