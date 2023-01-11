Vídeo flagra gari tentando beijar menina de 11 anos em Colatina

Um gari é suspeito de tentar beijar uma menina de apenas 11 anos, na manhã dessa terça-feira (10), em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo . A ação do homem foi gravada por uma pessoa que presenciou a cena. O caso é investigado pela Polícia Civil

No vídeo, os dois aparecem conversando na calçada, até que o homem tenta puxar a garota pelo pescoço e inclina o rosto em direção a ela. A criança empurra o braço dele, se afasta e sai andando. O gari, então, pega um equipamento e volta a trabalhar. A pessoa que fez o vídeo estranhou que ele não estava trabalhando e, por isso, resolveu filmar.

De acordo com uma tia da vítima, a sobrinha tinha ido até uma padaria comprar pão e voltava para casa, quando foi abordada pelo suspeito. Por ser conhecido no bairro, a menina se aproximou dele. A criança contou que o homem se apresentou, perguntou o nome dela e, em seguida, tentou beijá-la.

"Ele chamou, e ela foi. Não desconfiou de nada, ela é muito inocente. Ela ficou com medo, veio para casa desesperada e contou para a minha mãe o que aconteceu" Tia da vítima - Não será identificada para preversar a menina

Ao descobrir o que tinha ocorrido, familiares foram até a casa do suspeito e o questionaram sobre a tentativa de agarrar a criança, mas o homem não respondeu. Após saber que havia uma gravação, ele tentou se explicar, mas a família decidiu ir embora e denunciar o caso à polícia.

A PC informou que o fato é investigado por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Colatina e, até o momento, ninguém foi detido. De acordo com a corporação, para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.

A população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, na qual não é necessário se identificar. Todas as informações recebidas são investigadas. Por meio do site é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.

Nesta sexta-feira (27), a reportagem de A Gazeta voltou a procurar a PC para informações atualizadas sobre o andamento das investigações. Por nota, a coorporação arfirmou que o fato segue sendo investigado, no entando, por envolver menor de idade, o caso segue sob sigilo.

O que diz a prefeitura

Prefeitura de Colatina informou que, assim que tomou conhecimento do vídeo, o Sanear – que é responsável pela coleta de lixo e limpeza do município – instaurou um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar a conduta do servidor.

“O Sanear e a Prefeitura de Colatina estão à disposição das autoridades policiais para ajudar a esclarecer o caso, mas, desde já, repudiamos qualquer tipo de assédio ou qualquer outro gesto que desrespeite as mulheres ou qualquer outro cidadão. Esse tipo de prática não condiz com os valores amplamente divulgados por essa gestão. O caso será apurado com todo o rigor necessário”, afirmou a nota.

Em atualização neste sexta-feira (27), a prefeitura afirmou que o caso segue sendo apurado.

O outro lado

A defesa do gari, representada pela advogada Natália dos Santos, informou, por nota, que o homem é inocente e já se apresentou à polícia, contando sua versão dos fatos. Veja a nota na íntegra:

“Informa essa causídica que seu cliente, espontaneamente, compareceu à Delegacia de Polícia, onde tramita um procedimento da DEAM/DPCAI, em seu desfavor, na data do dia 11/01/23, quarta-feira, e apresentou sua versão dos fatos que em nada se assemelha ao que vem sendo divulgado de forma descontrolada e excessiva, totalmente contrário aos princípios constitucionais.”

“É importante ressaltar que ele não está e nunca esteve foragido, tendo em vista que não há nenhum mandado de prisão em seu desfavor. Além disso, está inteiramente à disposição das autoridades policial e judicial, a fim de colaborar com as investigações, que ao final, demonstrarão sua inocência.”