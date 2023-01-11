Assaltante ameaça atirar em cachorro para obrigar mulher a entregar celular em Itapuã

Uma mulher, de 46 anos, viveu momentos de terror ao ser assaltada na noite desta terça-feira (10), no bairro Itapuã, em Vila Velha. O criminoso ameaçou atirar no cachorro da vítima caso ela não entregasse o aparelho celular a ele. Segundo apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, a mulher é uma digital influencer.

De acordo com a ocorrência registrada pela vítima, ela estava indo pegar seu cachorro em um petshop que fica na região e, quando estava a caminho do carro, foi abordada por dois homens que estavam em uma moto.

Um dos criminosos agarrou a mulher dando um golpe 'mata-leão' (estrangulamento por trás) e pediu o celular dela. Neste momento, a vítima reagiu e ambos foram para o chão. O bandido, então, colocou a mão dentro do casaco da mulher e puxou o celular dela.

Ainda segundo os relatos na ocorrência, neste momento, o criminoso disse “ou me dá o celular ou atiro no cachorro”. A vítima não chegou a ver a arma do homem, mas uma pessoa que estava próximo gritou que ele estava armado. Os criminosos conseguiram fugir com o celular da vítima.

A mulher registrou a ocorrência na 2° Delegacia Regional de Vila Velha. A Polícia Civil informou que caso seguirá sob investigação do 7º Distrito Policial.

Traumatizada

Ao repórter André Falcão, da TV Gazeta, o marido da vítima contou que ela ficou machucada e traumatizada. Ele ainda conseguiu, através da localização do telefone, rastrear o aparelho e repassou à Polícia Civil, mas foi informado que não seria possível ir até o local por falta de efetivo. Já a Polícia Militar disse ao homem que não poderia ir até o local onde estaria o celular.