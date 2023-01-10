Idosos são retirados de lar após incêndio em Mimoso do Sul

A Casa Reviver, que acolhe idosos, pegou fogo no final da tarde desta terça-feira (10), no bairro Recanto Verde, em Mimoso do Sul , no Sul do Estado . Por causa disso, os seis idosos que moram no local foram retirados do lar e estão alocados em outra unidade. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O incêndio aconteceu no terraço da Casa Reviver, em Mimoso do Sul Crédito: Helton Souza

Segundo o assistente social do lar, Helton Souza, foi um incêndio de pequeno porte, por volta das 17h, que atingiu o terraço onde fica um quarto de depósito de roupas doadas para o bazar.

O assistente também disse que ainda não há informações sobre a causa do incêndio, mas, de acordo com ele, foi um acidente, visto que o alvará e as normas de segurança da casa estão em dia.

No momento do incêndio, seis idosos e dois cuidadores estavam no local. Eles foram retirados a tempo com o suporte da equipe da instituição e da vizinhança.

Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil avaliaram o local. Segundo o coordenador da Defesa Civil do município, Leonardo Ferreira, o fogo foi combatido e não houve nenhum ferido, entretanto, o local precisou ser isolado.

O coordenador também informou que, na manhã desta quarta-feira (11) será realizada uma perícia, mas adianta que houve danos da rede elétrica. "O incêndio ocorreu em um cômodo que estava com roupas de bazar, alguns materiais inflamáveis, não se sabe ainda como começou esse incêndio", completou.

Sendo assim, a casa apenas será liberada após uma nova avaliação criteriosa, conforme disse Ferreira.

Em nota, o Corpo de Bombeiros disse que "os militares realizaram o combate direto ao incêndio e o rescaldo dos materiais, fazendo a retirada com enxadas e pás. Após uma hora de combate, o incêndio estava extinto. O local foi isolado e deixado sob responsabilidade da Defesa Civil do Município".

Prejuízo

O fogo destruiu o telhado, a madeira do local e as roupas. “Perdemos todas as roupas”, destacou Souza. As peças eram vendidas no bazar e o dinheiro arrecado era destinado para o fundo da instituição privada sem fins lucrativas, que oferece acolhimento gratuito aos idosos.

Logo, quem quiser ajudar a instituição, que tem sete unidades em Mimoso do Sul, com roupas, materiais ou de forma financeira, pode ligar para o número (28) 98816-1255.