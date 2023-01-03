Homem fica em estado grave após ser esfaqueado em Mimoso do Sul

Praça das Mangueiras, no Centro de Mimoso do Sul Crédito: Divulgação

Um homem de 45 anos foi preso na noite desta segunda-feira (2), no Morro da Palha, em Mimoso do Sul , região Sul do Estado, após esfaquear outro homem, de 36 anos, no Centro do município. A vítima, socorrida por populares, deu entrada em um hospital da região com um corte profundo na barriga, fato que fez o paciente ser transferido para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, em estado grave.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para ir ao Hospital Apóstolo Pedro, em Mimoso. No local, a vítima contou que estava na praça das Mangueiras quando foi atingida por golpes de faca na barriga. A motivação não foi informada.

A partir de informações iniciais sobre o caso, os militares realizaram patrulhamento em possíveis locais onde o autor do crime poderia estar. Nesse meio tempo, informa a PM em nota, o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) recebeu a informação anônima de que o suspeito estava no Morro da Palha, próximo a uma praça, na casa de uma mulher.

Os militares, então, foram até o local e localizaram o suspeito, que estava com uma faca na cintura. Ele foi encaminhado para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.