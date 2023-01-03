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Corte profundo

Homem fica em estado grave após ser esfaqueado em Mimoso do Sul

O suspeito de cometer o crime foi preso após o ocorrido em uma casa, no Morro da Palha, no município; ele estava com uma faca na cintura
Matheus Passos dos Santos

Matheus Passos dos Santos

Publicado em 

03 jan 2023 às 16:03

Publicado em 03 de Janeiro de 2023 às 16:03

Praça das Mangueiras, no Centro de Mimoso do Sul
Praça das Mangueiras, no Centro de Mimoso do Sul Crédito: Divulgação
Um homem de 45 anos foi preso na noite desta segunda-feira (2), no Morro da Palha, em Mimoso do Sul, região Sul do Estado, após esfaquear outro homem, de 36 anos, no Centro do município. A vítima, socorrida por populares, deu entrada em um hospital da região com um corte profundo na barriga, fato que fez o paciente ser transferido para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, em estado grave.
Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para ir ao Hospital Apóstolo Pedro, em Mimoso. No local, a vítima contou que estava na praça das Mangueiras quando foi atingida por golpes de faca na barriga. A motivação não foi informada.
A partir de informações iniciais sobre o caso, os militares realizaram patrulhamento em possíveis locais onde o autor do crime poderia estar. Nesse meio tempo, informa a PM em nota, o Centro Integrado Operacional de Defesa Social  (Ciodes) recebeu a informação anônima de que o suspeito estava no Morro da Palha, próximo a uma praça, na casa de uma mulher.
Os militares, então, foram até o local e localizaram o suspeito, que estava com uma faca na cintura. Ele foi encaminhado para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.
Procurada, a Polícia Civil disse que o suspeito de 45 anos foi autuado por tentativa de homicídio e foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.

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