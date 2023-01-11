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Tragédia

Criança de dois anos morre após se afogar em piscina em Guarapari

Vicente Vaillant chegou a ser socorrido em uma UPA do município, mas já deu entrada sem vida. Caso aconteceu na última segunda-feira (09)
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

10 jan 2023 às 21:27

Publicado em 10 de Janeiro de 2023 às 21:27

Vicente Vaillant, de 2 anos, morreu afogado na piscina de casa
Vicente Vaillant, de 2 anos, morreu afogado na piscina de casa Crédito: Reprodução | Redes Sociais
Uma criança de dois anos, identificada como Vicente Vaillant, morreu afogada na piscina da casa em que morava, em Guarapari, no início da tarde desta segunda-feira (09). A família tentou socorrê-lo, mas ele não resistiu e morreu antes de receber atendimento médico. O bairro onde o caso aconteceu não foi informado.
Para o jornal A Gazeta, o pai do menino, o pastor Rafael Vaillant, confirmou que ele brincava no quintal da casa. Após sentirem a ausência do filho, os pais foram até o local e o encontraram na piscina, submerso. Vicente foi levado às pressas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, no entanto, já deu entrada sem vida.
Rafael e a esposa, Brenda Vaillant, são pastores da Igreja Coroado, cuja sede também fica na cidade. O velório do menino foi celebrado dentro da própria igreja, enquanto o culto fúnebre e o sepultamento aconteceram no Cemitério Parque Paraíso, em Várzea Nova, Guarapari, nesta terça-feira (10).
Criança de dois anos morre após se afogar em piscina em Guarapari
Questionada, a Polícia Civil informou que foi acionada, na segunda-feira, para ir até um hospital no bairro Ipiranga, em Guarapari, para recolher um corpo de uma criança de dois anos, vítima de afogamento.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria de Saúde, também destacou que os pais deram entrada já com a criança em óbito, na UPA 24h, por volta das 12h20 da última segunda. 

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