Vicente Vaillant, de 2 anos, morreu afogado na piscina de casa Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Uma criança de dois anos, identificada como Vicente Vaillant, morreu afogada na piscina da casa em que morava, em Guarapari , no início da tarde desta segunda-feira (09). A família tentou socorrê-lo, mas ele não resistiu e morreu antes de receber atendimento médico. O bairro onde o caso aconteceu não foi informado.

Para o jornal A Gazeta, o pai do menino, o pastor Rafael Vaillant, confirmou que ele brincava no quintal da casa. Após sentirem a ausência do filho, os pais foram até o local e o encontraram na piscina, submerso. Vicente foi levado às pressas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, no entanto, já deu entrada sem vida.

Rafael e a esposa, Brenda Vaillant, são pastores da Igreja Coroado, cuja sede também fica na cidade. O velório do menino foi celebrado dentro da própria igreja, enquanto o culto fúnebre e o sepultamento aconteceram no Cemitério Parque Paraíso, em Várzea Nova, Guarapari, nesta terça-feira (10).

Your browser does not support the audio element. Criança de dois anos morre após se afogar em piscina em Guarapari

Questionada, a Polícia Civil informou que foi acionada, na segunda-feira, para ir até um hospital no bairro Ipiranga, em Guarapari, para recolher um corpo de uma criança de dois anos, vítima de afogamento.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.