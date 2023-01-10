Ônibus é queimado e nove são apedrejados em Cariacica Crédito: Reprodução de vídeo

Uma operação conjunta entre as polícias Militar e Civil do Estado foi realizada na tarde desta terça-feira (10), em Cariacica , com o objetivo de identificar os criminosos que depredaram e incendiaram ônibus no bairro Porto Novo, também no município, na noite do dia interior.

Durante a ação, houve abordagens a suspeitos e veículos, inclusive com cães farejadores. Os policiais tentaram cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão que foram expedidos pela Justiça.

Conforme apuração do repórter Caique Verli, da TV Gazeta, eles também são suspeitos de liderarem uma guerra do tráfico de drogas entre os bairros Porto Novo e Flexal.

Your browser does not support the audio element. Polícia procura criminosos que ordenaram ataques a ônibus em Cariacica

"O objetivo é prender as lideranças de Flexal II e as lideranças do Morro do Quiabo, porque a manifestação de ontem (09) se deve ao homicídio cometido na guerra entre essas duas facções. Uma que é faccionado ao Primeiro Comando de Vitória (PCV), que é o Flexal II, e a outra à Família Capixaba, que é o Morro do Quiabo e Porto Novo", explicou o comandante-geral da Polícia Militar, Douglas Caus.

Ainda segundo o comandante-geral, as depredações podem ter acontecido como resposta à morte de Pablo Machado Gonçalves, de 25 anos. O jovem foi morto após ser baleado com mais de 15 tiros por homens encapuzados no domingo (08). "Ali é uma disputa territorial pelo tráfico, enfrentamento entre duas facções, duas lideranças extremamente perigosas" destacou Caus.

Os principais alvos da PM são: Erick de Almeida Bastos, de 25 anos, apontado como líder do tráfico em Porto Novo e Morro do Quiabo, além de Adair Fernandes da Silva, de 40 anos, vulgo Dadá, que lidera o crime em Flexal.

Adair Fernandes da Silva, de 40 anos, vulgo Dadá, e Erick de Almeida Bastos, de 25 Crédito: Polícia Militar

"Erick, que se encontra em Porto Novo, tem quatro mandados de prisão em aberto pelo crime de homicídio e o Dadá, tem dois mandados de prisão em aerto: um por homicídio e outro por tráfico de drogas. São alvos prioritários. Aqueles que vão manifestar a pedido do tráfico, recebe uma quantia, geralmente, para fazer isso, e são pequenos traficantes. Queremos pegar exatamente aqueles que determinam essas ordens", afirmou.

Com o policiamento ostensivo, os ônibus voltaram a transitar pela região. De acordo com a Ceturb-ES, apenas as linhas 746 e 744 ainda operam de forma circular - ou seja, sem parar no ponto final, apenas desembarcando e embarcando passageiros.

O caso

Nove ônibus do sistema Transcol foram depredados e um foi incendiado durante protesto de moradores na noite de segunda-feira (9) no bairro Porto Novo, em Cariacica. Além do ataque aos coletivos, um grupo de pessoas fez uma manifestação no local, com uma faixa, pedindo justiça pelo homicídio do jovem.

Ônibus é queimado e nove são apedrejados em Cariacica Crédito: Leitor | A Gazeta