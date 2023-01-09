Noite violenta: Cariacica tem três assassinatos e uma tentativa em 3 horas

Os corpos foram encaminhados ao Departamento Médico-Legal de Vitória (DML) de Vitória Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Em um intervalo de três horas, Cariacica registrou três assassinatos e uma tentativa na noite deste domingo (8). Os casos aconteceram entre 20h10 e 23h09 e as vítimas são jovens com idades entre 23 e 26 anos.

O primeiro homicídio aconteceu no bairro Flexal II, em uma região conhecida como Beco São José. Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima foi identificada por populares como João Vitor Ferreira dos Santos, de 26 anos, foi atingido por múltiplos disparos de arma de fogo no rosto.

Moradores acionaram a corporação após ouvirem barulho de disparos de arma de fogo na região. Militares foram ao local e constataram o crime. A corporação informou que nenhum suspeito foi localizado no momento do fato.

Ao repórter André Falcão, da TV Gazeta, moradores da região contaram que traficantes do bairro Porto Novo, no mesmo município, passaram a atacar rivais nos bairros vizinhos e que o crime pode ter relação com isso.

Quase duas horas depois, no bairro Porto de Cariacica, um homem sem identificação foi assassinado com um tiro no peito embaixo de um viaduto. Na região, ninguém soube informar sobre autoria ou motivação do crime. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação.

Por fim, às 23h09 de domingo, a Polícia Militar foi acionada para verificar a informação de que indivíduos a bordo de um veículo teriam realizado disparos de arma de fogo em via pública no bairro Porto Novo, em Cariacica.

No local, os militares constataram haverem duas vítimas: um jovem de 25 anos, que teve o óbito confirmado no local, e um de 23, que já havia sido socorrido e levado entrada no Pronto Atendimento de Alto Lage, no mesmo município.

Testemunhas contaram ao repórter André Falcão, da TV Gazeta, que homens armados e encapuzados chegaram de carro e abriram fogo contra dois homens que estavam próximos. O rapaz de 25 anos, segundo a polícia, foi baleado com mais de 15 tiros e morreu na hora. O outro foi baleado com sete tiros e está internado no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

Segundo apuração da reportagem, Pablo Machado Gonçalves era conhecido como PG e trabalhava como barbeiro, atendendo em sua própria casa. Familiares e amigos do jovem contaram que ele não tinha ligação com nada ilícito.

Segundo moradores, o jovem de 23 anos, ferido nessa história, teria ido emprestar a moto para o entregador de uma lanchonete, mas foi baleado na frente do estabelecimento. Ele tem passagens pela polícia por confronto com a PM e trabalha como motoboy.

Moradores ainda relatam que o crime pode ter relação com o tráfico de drogas.

A Polícia Civil, por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, informou que monitora todas as atividades criminosas e que as primeiras diligências apontam que esses homicídios estão relacionados ao tráfico de drogas.

A polícia destaca ainda que Cariacica se tornou o município que mais reduziu assassinatos na Grande Vitória em 2022. O ano terminou com 122 homicídios, 12% a menos do que em 2021, que foram 138.

"Os casos seguirão sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares", informou por meio de nota.

Jovem assassinado

Um dia após a noite violenta em Cariacica, o município registrou mais um homicídio na manhã desta segunda-feira (9). Um homem foi assassinado a tiros no bairro Piranema.

A Polícia Militar informou que foi acionada por volta de 8h40 e prosseguiu até o local, onde constatou que um jovem de 24 anos havia sido atingido por disparos de arma de fogo dentro de seu estabelecimento comercial, tendo a morte confirmada no local do fato. Ninguém no local soube informar sobre a autoria ou motivação.

Até o momento nenhum suspeito foi localizado. A perícia foi acionada e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação.

Duplo homicídio no sábado (7)

O sábado também foi marcado pela violência no município de Cariacica. Um duplo homicídio e uma tentativa de homicídio foram registrados em um espaço de 10 minutos no município. O primeiro aconteceu no bairro Nova Esperança II.

Flávio da Cunha Galdino, de 40 anos, e Henrique dos Santos Nascimento, de 17 anos Crédito: Acervo Pessoal

Segundo informações de familiares do adolescente, identificado como Henrique dos Santos Nascimento, que conversaram com a repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, ele estava no bar jogando sinuca. Além dele, estavam outras quatro pessoas. Flávio chegou logo em seguida no estabelecimento para comprar um suco. Ele disse à esposa que queria comer batatas e ela pediu que o marido fosse comprar. No caminho de volta para casa, Flávio decidiu comprar um suco no bar.

Quando Flávio saía do local, um homem, a pé, entrou no bar e foi direto ao adolescente e atirou diversas vezes. Assustado, Flávio correu e o criminoso então decidiu atirar contra o homem duas vezes, que caiu na rua. Após os tiros, o criminoso fugiu. As duas vítimas morreram no local. Familiares do homem de 40 anos afirmam que ele não tem passagens pela polícia. A Secretaria de Justiça confirmou que o homem não tinha registros de prisão.

Sobre esse caso, a Polícia Civil respondeu que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.

Uma tentativa de homicídio foi registrada no bairro Nova Esperança, por volta das 20h50. Segundo registro da Polícia Civil, um homem de 49 anos sofreu a tentativa e a arma usada era uma faca. Não há mais detalhes do crime.

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