Acidente entre moto e carro deixa dois mortos na ES 248 em Linhares

Um acidente entre um carro e uma moto matou duas pessoas na ES 248, no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite deste domingo (8). Segundo registro da Polícia Militar, os veículos bateram de frente e motociclista e garupa, que não tiveram nome e idade divulgados, morreram no local.
A moto seguia sentido Pontal do Ipiranga, também em Linhares, e imagens registradas no local mostram que o veículo ficou completamente destruído após a batida. Partes da moto ficaram espalhadas pela rodovia. Em boletim de ocorrência da PM consta que o motorista do carro não foi localizado no local do acidente.
A Polícia Civil informou que o corpo do motociclista e do homem que estava na garupa da moto foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados aos familiares.
Segundo a corporação, o caso está sendo investigado por meio da Delegacia de Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Linhares, "que realiza diligências neste momento. Por ser uma investigação em andamento, não há outra informação a ser repassada", informou a Polícia Civil.