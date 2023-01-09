Acidente entre moto e carro deixa dois mortos na ES 248 em Linhares

A moto seguia sentido Pontal do Ipiranga, também em Linhares, e imagens registradas no local mostram que o veículo ficou completamente destruído após a batida. Partes da moto ficaram espalhadas pela rodovia. Em boletim de ocorrência da PM consta que o motorista do carro não foi localizado no local do acidente.

Segundo a corporação, o caso está sendo investigado por meio da Delegacia de Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Linhares, "que realiza diligências neste momento. Por ser uma investigação em andamento, não há outra informação a ser repassada", informou a Polícia Civil.