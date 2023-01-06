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Acidente grave

Batida entre carro e caminhão deixa um morto e 4 feridos em Nova Venécia

Colisão ocorreu na tarde desta sexta-feira (6), na ES 137, na localidade do bairro São Cristóvão; vítima não foi identificada
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

06 jan 2023 às 19:11

Publicado em 06 de Janeiro de 2023 às 19:11

Um acidente deixou uma pessoa morta e quatro pessoas feridas na tarde desta sexta-feira (6), na ES 137, na localidade do bairro São Cristóvão, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com informações da Polícia Militar, um carro e um caminhão colidiram em uma curva. Nome e idade das vítimas não foram divulgados.
Nas imagens é possível ver que o caminhão foi parar no acostamento da rodovia. Com o impacto, parte da frente e lateral do carro ficaram destruídas. Ainda não se sabe a dinâmica do acidente.
Equipes da Polícia Militar e perícia da Polícia Civil estão no local.
Mais informações em instantes.

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