Batida entre carro e caminhão deixa um morto e 4 feridos em Nova Venécia

Um acidente deixou uma pessoa morta e quatro pessoas feridas na tarde desta sexta-feira (6), na ES 137, na localidade do bairro São Cristóvão, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com informações da Polícia Militar, um carro e um caminhão colidiram em uma curva. Nome e idade das vítimas não foram divulgados.
Nas imagens é possível ver que o caminhão foi parar no acostamento da rodovia. Com o impacto, parte da frente e lateral do carro ficaram destruídas. Ainda não se sabe a dinâmica do acidente.
Equipes da Polícia Militar e perícia da Polícia Civil estão no local.
Mais informações em instantes.