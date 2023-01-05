Motorista fugiu

Mulher é encontrada morta atropelada na Avenida Beira Rio em Colatina

Polícia Militar informou que quando a equipe chegou ao local, já encontrou a vítima caída no asfalto, sem vida; não há informações sobre o veículo que a atropelou nem sobre o condutor
Viviane Maciel

05 jan 2023 às 17:36

Mulher morre atropelada na Avenida Beira Rio em Colatina Crédito: Prefeitura de Colatina
Uma mulher morreu atropelada na madrugada desta quinta-feira (5) na Avenida Beira Rio, no bairro Colatina Velha, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A Polícia Militar informou que quando a equipe chegou ao local, já encontrou a vítima caída no asfalto, sem vida. O nome e a idade da vítima não foram divulgados.
Segundo a PM, não há informações sobre o veículo e nem identificação do motorista, que deixou o local sem prestar socorro. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas a equipe constatou no local a morte da mulher.
A perícia foi acionada e corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia de Infrações Penais e Outros (Dipo) de Colatina para apurar as circunstâncias do atropelamento e identificar o veículo e o motorista, envolvidos no acidente.

Veja Também

Acidente deixa uma pessoa ferida na Rodovia do Sol em Anchieta

Mãe e filha de Rio Bananal morrem em acidente na BR 101 na Bahia

Motociclista morre em acidente a caminho do trabalho em Cachoeiro

Este vídeo pode te interessar

