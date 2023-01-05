Mãe e filha de Rio Bananal morrem em acidente na BR 101 na Bahia

Um acidente envolvendo dois veículos na BR 101, na cidade de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, matou mãe e filha, moradoras de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, na noite de terça-feira (3). Além de Elielma Jesus da Cruz, de 31 anos, e Ana Clara Jesus Gomes, de 8, o cunhado da mulher, Márcio de Morais Gomes, de 35 anos, que estava no mesmo carro, também morreu.
Nas redes sociais, a diretora da Escola Municipal Professora Maria Endringer Anholeti, de Rio Bananal, onde Ana Clara estudava, publicou uma nota lamentando a morte de mãe e filha.
De acordo com informações do G1 Bahia, além das três mortes, cinco pessoas ficaram feridas. Duas estão em estado grave e uma foi liberada com ferimentos leves. O motorista do outro veículo também teve ferimentos leves e foi liberado após atendimento no hospital.
Testemunhas informaram para a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que o carro branco, onde estavam as vítimas que morreram, tentava fazer uma conversão na pista quando o acidente aconteceu. O carro comporta cinco pessoas, mas, no momento do acidente, havia seis dentro do veículo.