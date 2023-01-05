Mãe e filha de Rio Bananal morrem em acidente na BR 101 na Bahia

Elielma Jesus da Cruz e a filha Ana Clara Jesus Gomes são de Rio Bananal Crédito: Redes sociais

Um acidente envolvendo dois veículos na BR 101 , na cidade de Eunápolis, no extremo sul da Bahia , matou mãe e filha, moradoras de Rio Bananal , no Norte do Espírito Santo, na noite de terça-feira (3). Além de Elielma Jesus da Cruz, de 31 anos, e Ana Clara Jesus Gomes, de 8, o cunhado da mulher, Márcio de Morais Gomes, de 35 anos, que estava no mesmo carro, também morreu.

Nas redes sociais, a diretora da Escola Municipal Professora Maria Endringer Anholeti, de Rio Bananal, onde Ana Clara estudava, publicou uma nota lamentando a morte de mãe e filha.

Mãe e filha de Rio Bananal morrem em acidente na Bahia Crédito: Redes sociais

De acordo com informações do G1 Bahia, além das três mortes, cinco pessoas ficaram feridas. Duas estão em estado grave e uma foi liberada com ferimentos leves. O motorista do outro veículo também teve ferimentos leves e foi liberado após atendimento no hospital.

Mãe e filha de Rio Bananal morrem em acidente na Bahia Crédito: G1 Bahia | Reprodução