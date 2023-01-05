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Tragédia

Mãe e filha de Rio Bananal morrem em acidente na BR 101 na Bahia

Além de Elielma Jesus da Cruz, de 31 anos, e Ana Clara Jesus Gomes, de 8, também morreu no acidente o cunhado da mulher, Márcio de Morais Gomes, de 35 anos
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

05 jan 2023 às 10:45

Publicado em 05 de Janeiro de 2023 às 10:45

Mãe e filha de Rio Bananal morrem em acidente na Bahia
Elielma Jesus da Cruz e a filha Ana Clara Jesus Gomes são de Rio Bananal Crédito: Redes sociais
Um acidente envolvendo dois veículos na BR 101, na cidade de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, matou mãe e filha, moradoras de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, na noite de terça-feira (3). Além de Elielma Jesus da Cruz, de 31 anos, e Ana Clara Jesus Gomes, de 8, o cunhado da mulher, Márcio de Morais Gomes, de 35 anos, que estava no mesmo carro, também morreu.
Nas redes sociais, a diretora da Escola Municipal Professora Maria Endringer Anholeti, de Rio Bananal, onde Ana Clara estudava, publicou uma nota lamentando a morte de mãe e filha. 
Mãe e filha de Rio Bananal morrem em acidente na Bahia
Mãe e filha de Rio Bananal morrem em acidente na Bahia Crédito: Redes sociais
De acordo com informações do G1 Bahia, além das três mortes, cinco pessoas ficaram feridas. Duas estão em estado grave e uma foi liberada com ferimentos leves. O motorista do outro veículo também teve ferimentos leves e foi liberado após atendimento no hospital.
Mãe e filha de Rio Bananal morrem em acidente na Bahia
Mãe e filha de Rio Bananal morrem em acidente na Bahia Crédito: G1 Bahia | Reprodução
Testemunhas informaram para a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que o carro branco, onde estavam as vítimas que morreram, tentava fazer uma conversão na pista quando o acidente aconteceu. O carro comporta cinco pessoas, mas, no momento do acidente, havia seis dentro do veículo.

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