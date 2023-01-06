Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nó no trânsito

Caçamba se solta de carreta e interdita Cinco Pontes em Vila Velha

Faixa no sentido do município canela-verde está interditada, segundo a Prefeitura de Vila Velha. Guarda Municipal foi ao local e fez uma ação paliativa para permitir a passagem de carros
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

06 jan 2023 às 16:07

Publicado em 06 de Janeiro de 2023 às 16:07

Uma cena inusitada chamou a atenção de motoristas e pedestres que trafegaram pela Cinco Pontes, em Vila Velha, na tarde desta sexta-feira (6). O trânsito precisou ser interditado em direção ao município de Vila Velha após uma caçamba de carreta bitrem, carregada com minério de ferro, se soltar na pista. 
Segundo a Prefeitura de Vila Velha, agentes da Guarda Municipal foram até o local e fizeram uma ação paliativa para permitir a passagem de carros de pequeno porte. No entanto, segundo informou a corporação, o maior impacto será no trânsito de Vitória e, por isso, cabe ao município administrar o fluxo de veículos.
Ainda segundo a administração municipal, a remoção da caçamba deve ser feita pelo proprietário do veículo.
A Guarda Municipal de Vila Velha informou, em nota, que está no local realizando a orientação no trânsito. Segundo a corporação, somente veículos de pequeno porte conseguem passar, enquanto os veículos maiores estão sendo desviados para a entrada da Polícia Federal. Uma das faixas está interditada.
Caçamba se solta de carreta e interdita Cinco Pontes em Vila Velha

Caçamba se solta de carreta em Vila Velha

Veja Também

Sejus abre processo contra servidores do ES suspeitos de direcionar votos de presos

Jovem vai a encontro e acaba morto em assalto a lanchonete na Serra

Letícia Gonçalves: análises, notícias exclusivas e bastidores da política

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vila Velha Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 13/04/2026
Imagem de destaque
Italiano aciona Justiça do ES após ondas de 7 metros atingirem navio
Imagem de destaque
'Meu avô abusou sexualmente de dezenas de crianças e mulheres — isso foi o que aprendi após confrontá-lo com uma câmera'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados