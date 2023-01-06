Uma cena inusitada chamou a atenção de motoristas e pedestres que trafegaram pela Cinco Pontes, em Vila Velha , na tarde desta sexta-feira (6). O trânsito precisou ser interditado em direção ao município de Vila Velha após uma caçamba de carreta bitrem, carregada com minério de ferro, se soltar na pista.

Segundo a Prefeitura de Vila Velha, agentes da Guarda Municipal foram até o local e fizeram uma ação paliativa para permitir a passagem de carros de pequeno porte. No entanto, segundo informou a corporação, o maior impacto será no trânsito de Vitória e, por isso, cabe ao município administrar o fluxo de veículos.

Ainda segundo a administração municipal, a remoção da caçamba deve ser feita pelo proprietário do veículo.

A Guarda Municipal de Vila Velha informou, em nota, que está no local realizando a orientação no trânsito. Segundo a corporação, somente veículos de pequeno porte conseguem passar, enquanto os veículos maiores estão sendo desviados para a entrada da Polícia Federal. Uma das faixas está interditada.

Your browser does not support the audio element. Caçamba se solta de carreta e interdita Cinco Pontes em Vila Velha