Jovem vai a encontro e acaba morto em assalto a lanchonete na Serra

Marcos Paulo, de 26 anos, foi morto ao reagir a um assalto Crédito: Acervo Pessoal

Um jovem de 26 anos foi assassinado com um tiro na cabeça durante um assalto a uma lanchonete no bairro Feu Rosa, na Serra. Marcos Paulo Venturin, como ele foi identificado, estava lanchando, acompanhado de uma mulher, quando um homem vestido de preto entrou armado no estabelecimento e anunciou o roubo. A vítima teria se assustado e feito um movimento brusco, momento em que o criminoso efetuou o disparo e fugiu.

Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta de 19h30. Testemunhas contaram aos militares que o casal estava lanchando no interior do estabelecimento quando um criminoso em posse de arma de fogo e com capacete na cabeça desceu de uma motocicleta e foi em direção ao jovem e à mulher, anunciando um assalto.

No momento da abordagem, o jovem teria se assustado com a ação do criminoso e feito um movimento brusco para o lado, momento em que o bandido atirou contra ele e fugiu imediatamente, levando o celular da vítima.

A mulher, que estava em companhia da vítima no momento do crime, relatou que aquele seria seu primeiro encontro com o rapaz e teriam decidido se encontrar no estabelecimento, comer alguma coisa e se conhecerem melhor após terem trocado mensagens por meio de um aplicativo de relacionamento.

Marcos Paulo foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Jayme dos Santos Neves, no mesmo município. Segundo apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, o jovem não resistiu ao ferimento na cabeça e morreu. A equipe médica comunicou a família ainda de madrugada sobre a morte do rapaz.

A mulher que estava com Marcos Paulo é uma designer de unha de 24 anos, que conversou com a reportagem, sem se identificar. Ela contou os dois chegaram à lanchonete e pediram uma pizza. Cerca de 15 minutos depois, o criminoso já chegou ao local.

"Estávamos sentados, entrou um bandido e pegou o telefone dele, que estava em cima da mesa, só que na hora que isso aconteceu, Marcos fez um movimento como se tivesse querendo puxar de volta e o cara atirou. Abaixei para proteger minha cabeça e corri. Não consegui ter outra reação. Foi em questão de segundos que tudo aconteceu. Foi a pior noite da minha, uma cena muito forte”, contou a jovem

A Polícia Militar informou que buscas foram feitas por toda a região, mas o suspeito do crime não foi localizado no momento do fato.