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Emitidos pelo Inmet

ES recebe dois alertas de chuva válidos até este sábado; veja cidades

Um dos avisos prevê chuva entre 30 mm/h e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos de 60 km/h a 100 km/h e fica vigente até amanhã deste sábado (7)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

06 jan 2023 às 10:44

Publicado em 06 de Janeiro de 2023 às 10:44

Cais da Praia do Suá
Cais da Praia do Suá em dia de tempo chuvoso e fechado Crédito: Fernando Madeira
Espírito Santo recebeu dois novos alertas de chuva nesta sexta-feira (6) do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), válidos até este sábado (7). O aviso laranja evidencia o perigo de chuvas intensas em 75 cidades, já o amarelo, de perigo potencial, compreende nove municípios capixabas.
  • Aviso laranja: chuva entre 30 mm/h e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos de 60 km/h a 100 km/h. Diante dessa previsão existe o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Confira as cidades abaixo. 
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alegre
  5. Alfredo Chaves
  6. Alto Rio Novo
  7. Anchieta
  8. Apiacá
  9. Aracruz
  10. Atílio Vivacqua
  11. Baixo Guandu
  12. Barra de São Francisco
  13. Boa Esperança
  14. Bom Jesus do Norte
  15. Brejetuba
  16. Cachoeiro de Itapemirim
  17. Cariacica
  18. Castelo
  19. Colatina
  20. Conceição do Castelo
  21. Divino de São Lourenço
  22. Domingos Martins
  23. Dores do Rio Preto
  24. Ecoporanga
  25. Fundão
  26. Governador Lindenberg
  27. Guaçuí
  28. Guarapari
  29. Ibatiba
  30. Ibiraçu
  31. Ibitirama
  32. Iconha
  33. Irupi
  34. Itaguaçu
  35. Itapemirim
  36. Itarana
  37. Iúna
  38. Jaguaré
  39. Jerônimo Monteiro
  40. João Neiva
  41. Laranja da Terra
  42. Linhares
  43. Mantenópolis
  44. Marataízes
  45. Marechal Floriano
  46. Marilândia
  47. Mimoso do Sul
  48. Mucurici
  49. Muniz Freire
  50. Muqui
  51. Nova Venécia
  52. Pancas
  53. Pinheiros
  54. Piúma
  55. Ponto Belo
  56. Presidente Kennedy
  57. Rio Bananal
  58. Rio Novo do Sul
  59. Santa Leopoldina
  60. Santa Maria de Jetibá
  61. Santa Teresa
  62. São Domingos do Norte
  63. São Gabriel da Palha
  64. São José do Calçado
  65. São Mateus
  66. São Roque do Canaã
  67. Serra
  68. Sooretama
  69. Vargem Alta
  70. Venda Nova do Imigrante
  71. Viana
  72. Vila Pavão
  73. Vila Valério
  74. Vila Velha
  75. Vitória
  • Aviso amarelo: chove entre 20 mm/h e 30 mm/h ou 50mm/dia e 100 mm/dia, com ventos intensos de 40 km/h a 60 km/h. O risco é baixo para o corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Confira as localidades abaixo. 
  1. Boa Esperança
  2. Conceição da Barra
  3. Jaguaré
  4. Montanha
  5. Mucurici
  6. Pedro Canário
  7. Pinheiros
  8. Ponto Belo
  9. São Mateus

Orientações para a cidade

- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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