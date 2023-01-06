Acidente entre caminhonete e moto deixa uma pessoa ferida em Guaçuí

O condutor de 30 anos de uma moto Honda Bros, de cor vermelha, ficou ferido após se envolver em uma colisão com uma caminhonete Toyota Hilux, de cor prata, no início da tarde desta sexta-feira (6), na BR 482, no trevo de acesso ao município de Guaçuí, no Sul do Estado.
Segundo o Terceiro Batalhão de Polícia Militar (3° BPMES), populares auxiliaram na sinalização da via até a chegada do Corpo de Bombeiros no local, devido ao volume de chuva na hora do acidente, por volta das 13h10.
A polícia também informou que a caminhonete teve algumas avarias na lateral esquerda e para-choque. O motorista de 61 anos não ficou ferido e ficou no local para demais esclarecimentos. Já o motociclista foi socorrido e levado ao pronto-socorro do município com dores abdominais.
De acordo com a polícia, ambos os veículos estavam regulares e foram liberados no local, mas o condutor da caminhonete não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), sendo confeccionado o Termo Circunstanciado de Ocorrência e outras medidas administrativas necessárias, além do teste do bafômetro, que gerou resultado negativo.
Procurados pela reportagem, o Corpo de Bombeiros informou que realizou o socorro da vítima da motocicleta, encaminhado-a a um pronto atendimento, e a Polícia Civil disse que não localizou a ocorrência na delegacia.