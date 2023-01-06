Acidente entre caminhonete e moto deixa uma pessoa ferida em Guaçuí

Uma câmera de videomonitoramento registrou o atendimento da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros na BR 482, em Guaçuí

A polícia também informou que a caminhonete teve algumas avarias na lateral esquerda e para-choque. O motorista de 61 anos não ficou ferido e ficou no local para demais esclarecimentos. Já o motociclista foi socorrido e levado ao pronto-socorro do município com dores abdominais.