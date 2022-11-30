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ES 484

Acidente com caminhão deixa duas pessoas feridas em Guaçuí

De acordo com a polícia, o acidente aconteceu em uma curva sinuosa da rodovia, por volta das 15h desta quarta-feira (30)
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

30 nov 2022 às 19:53

Publicado em 30 de Novembro de 2022 às 19:53

O motorista e o passageiro de um caminhão carregado com sucatas ficaram feridos após se envolverem em um acidente na tarde desta quarta-feira (30), na ES 484, na zona rural de Guaçuí, no Sul do Estado.
Segundo a Polícia Militar (PM), o fato aconteceu por volta das 15h no sentido São José do Calçado X Guaçuí, em uma curva sinuosa. As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas ao Pronto Atendimento (PA) do município. O estado de saúde delas não foi informado.

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