Acidente com caminhão deixa duas pessoas feridas em Guaçuí

O motorista e o passageiro de um caminhão carregado com sucatas ficaram feridos após se envolverem em um acidente na tarde desta quarta-feira (30), na ES 484, na zona rural de Guaçuí, no Sul do Estado.
Segundo a Polícia Militar (PM), o fato aconteceu por volta das 15h no sentido São José do Calçado X Guaçuí, em uma curva sinuosa. As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas ao Pronto Atendimento (PA) do município. O estado de saúde delas não foi informado.