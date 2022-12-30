Veja vídeo: carro pega fogo no centro de Guaçuí

Um carro pegou fogo, na tarde desta sexta-feira (30), no Centro de Guaçuí, no Sul do Estado. Segundo as informações iniciais do Terceiro Batalhão de Polícia Militar (3° BPMES), o fato aconteceu quando o veículo passava pela Rua Manoel Olegário, na esquina com a Avenida Governador Francisco Lacerda de Aguiar.
A polícia informou que o condutor, de 29 anos, saiu a tempo do carro, um Gol. Populares contaram aos militares que o incêndio começou no tanque do veículo, ainda em movimento.
O Corpo de Bombeiros esteve no local para realizar atendimento. A reportagem procurou a equipe para saber mais informações sobre a ocorrência: por meio de nota, a corporação informou que "chegou ao local e constatou que as chamas atingiram a totalidade de um carro. Os militares realizaram o trabalho de extinção do fogo, sendo que não houve feridos ou pedido de perícia por parte do proprietário".