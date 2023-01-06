Parte de munck de caminhão cai sobre carro e motorista fica ferido em Viana

Imagens impressionantes (veja acima) mostram parte de um caminhão que caiu sobre um veículo no final da manhã desta sexta-feira (6), no acesso ao bairro Universal, em Viana.
No vídeo, que circulou pelas redes sociais, o narrador comenta que a sapata hidráulica de um caminhão se soltou e atingiu o carro. Ele ainda ressalta que, por sorte, o motorista do veículo só se feriu levemente.
A Polícia Militar confirmou o caso e explicou que "um equipamento, acoplado a um caminhão, quebrou e por cima de um veículo de passeio quando trafegava pela Estrada A. O condutor do veículo ficou ferido e foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória". O estado de saúde dele não foi informado.