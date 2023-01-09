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Atos antidemocráticos

ES coloca 25 PMs à disposição para envio ao DF após ataques em Brasília

Governador Renato Casagrande embarca para Brasília nesta segunda-feira (9) se reunir com o presidente Lula (PT) e outras autoridades após atos de terrorismo na Capital
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

09 jan 2023 às 10:23

Publicado em 09 de Janeiro de 2023 às 10:23

Bolsonaristas invadem Congresso, STF e Palácio do Planalto
Bolsonaristas invadem Congresso, STF e Palácio do Planalto Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O governo do Espírito Santo anunciou que colocou 25 policiais militares do Estado à disposição para envio ao Distrito Federal após atos de vandalismo que aconteceram neste domingo (8), quando radicais invadiram Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal (STF) e Palácio do Planalto, em Brasília.
O governador Renato Casagrande (PSB) embarca para Brasília na manhã desta segunda-feira (9) para uma reunião com o presidente Lula (PT), governadores e chefes de Poderes, marcada para às 18h.
No domingo (8), quando a invasão aconteceu, Casagrande se manifestou nas redes sociais. Em seu perfil no Twitter, o governador tratou os atos como inaceitáveis e chamou os participantes de golpistas. "Temos de reagir com vigor para proteger a democracia. Resultado eleitoral precisa ser respeitado", declarou.

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