ES coloca 25 PMs à disposição para envio ao DF após ataques em Brasília

O governo do Espírito Santo anunciou que colocou 25 policiais militares do Estado à disposição para envio ao Distrito Federal após atos de vandalismo que aconteceram neste domingo (8), quando radicais invadiram Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal (STF) e Palácio do Planalto, em Brasília.
O governador Renato Casagrande (PSB) embarca para Brasília na manhã desta segunda-feira (9) para uma reunião com o presidente Lula (PT), governadores e chefes de Poderes, marcada para às 18h.
No domingo (8), quando a invasão aconteceu, Casagrande se manifestou nas redes sociais. Em seu perfil no Twitter, o governador tratou os atos como inaceitáveis e chamou os participantes de golpistas. "Temos de reagir com vigor para proteger a democracia. Resultado eleitoral precisa ser respeitado", declarou.