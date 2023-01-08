Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Vídeos mostram invasão de golpistas e depredação de prédios em Brasília
Atos antidemocráticos

Vídeos mostram invasão de golpistas e depredação de prédios em Brasília

Vândalos bolsonaristas atacaram os prédios do Congresso, do STF e do Planalto na tarde deste domingo (8)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2023 às 17:39

Publicado em 08 de Janeiro de 2023 às 17:39

Apoiadores de Bolsonaro invadem prédios na Praça dos Três Poderes em Brasília
Apoiadores de Bolsonaro invadem prédios na Praça dos Três Poderes em Brasília Crédito: Lucas Neves/Agência Enquadrar/Folhapress
Bolsonaristas radicais, que não aceitam o resultado das eleições que deram vitória a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegaram à Praça dos Três Poderes na tarde deste domingo (8) e invadiram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, sede do Executivo. 
Centenas de golpistas vindo do Quartel-General do Exército chegaram à Esplanada dos Ministérios e, de lá,ocuparam o teto do Congresso. Em seguida, avançaram para a Praça dos Três Poderes, onde houve confronto com a Polícia Militar do Distrito Federal. Em reação, manifestantes soltaram fogos de artifício.
Dentro dos prédios, as cenas eram de destruição, com cadeiras jogadas pelas janelas, vidros quebrados e móveis derrubados. Veja abaixo alguns vídeos da invasão postados nas redes sociais:

Veja Também

"Temos de reagir com vigor", diz Casagrande sobre invasão golpista em Brasília

Dino diz estar acompanhando protestos em Brasília e em contato com governo do DF

Bolsonaristas sobem em teto do Congresso, e PM reage com bombas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política Brasília (DF) Atos Antidemocráticos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados