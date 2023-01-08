Vídeos mostram invasão de golpistas e depredação de prédios em Brasília

Bolsonaristas radicais, que não aceitam o resultado das eleições que deram vitória a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegaram à Praça dos Três Poderes na tarde deste domingo (8) e invadiram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, sede do Executivo.
Centenas de golpistas vindo do Quartel-General do Exército chegaram à Esplanada dos Ministérios e, de lá,ocuparam o teto do Congresso. Em seguida, avançaram para a Praça dos Três Poderes, onde houve confronto com a Polícia Militar do Distrito Federal. Em reação, manifestantes soltaram fogos de artifício.
Dentro dos prédios, as cenas eram de destruição, com cadeiras jogadas pelas janelas, vidros quebrados e móveis derrubados. Veja abaixo alguns vídeos da invasão postados nas redes sociais: