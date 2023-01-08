Vídeos mostram invasão de golpistas e depredação de prédios em Brasília

Apoiadores de Bolsonaro invadem prédios na Praça dos Três Poderes em Brasília Crédito: Lucas Neves/Agência Enquadrar/Folhapress

Bolsonaristas radicais, que não aceitam o resultado das eleições que deram vitória a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegaram à Praça dos Três Poderes na tarde deste domingo (8) e invadiram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, sede do Executivo.

Centenas de golpistas vindo do Quartel-General do Exército chegaram à Esplanada dos Ministérios e, de lá,ocuparam o teto do Congresso. Em seguida, avançaram para a Praça dos Três Poderes, onde houve confronto com a Polícia Militar do Distrito Federal. Em reação, manifestantes soltaram fogos de artifício.

Dentro dos prédios, as cenas eram de destruição, com cadeiras jogadas pelas janelas, vidros quebrados e móveis derrubados. Veja abaixo alguns vídeos da invasão postados nas redes sociais:

URGENTE: São terroristas atacando prédio público, contra a ordem e o estado democrático de direito. E o responsável por isso está foragido do país. pic.twitter.com/CxpkZeqymp — André Janones (@AndreJanonesAdv) January 8, 2023

?? AGORA: Golpistas retiram cerca do Palácio do Planalto para usar como barricada da polícia pic.twitter.com/q19glQ3arl — Eixo Político (@eixopolitico) January 8, 2023

? Vândalos acabam de invadir o Palácio do Planalto na Praça dos Três Poderes em Brasília - DF.



Que esses golpistas sejam contidos rapidamente e responsabilizados pelos crimes cometidos. pic.twitter.com/gR6plMsTOa — Sacha Faria (@sacha_faria) January 8, 2023

Cenas de guerra na Praça dos Três Poderes pic.twitter.com/pxHgxhX4zX — George Marques ?? (@GeorgMarques) January 8, 2023

O governo do Distrito Federal, sua secretaria de segurança e polícias são corresponsáveis por esse absurdo acontecendo hoje em Brasília. A PMDF escoltou golpistas até a Praça dos Três Poderes? Inadmissível, investigação por prevaricação já! Anistia não! pic.twitter.com/qC9jXD10VD — Sâmia Bomfim (@samiabomfim) January 8, 2023

PM do @IbaneisOficial fazendo selfie com golpista no meio da invasão? Tema sim senhor. pic.twitter.com/aSYuci5yAg — GugaNoblat (@GugaNoblat) January 8, 2023

? URGENTE: Bolsonaristas estão destruindo tudo que vem pela frente dentro do Palácio do Planalto. pic.twitter.com/xjnlpN5PCH — Central da Política (@centralpolitcs) January 8, 2023

Imagens de dentro do Palácio do Planalto mostra um grupo de policiais preparando AGORA uma formação contra a invasão dos golpistas terroristas que invadiram os prédios dos três poderes. pic.twitter.com/yaiPcdheta — William De Lucca (@delucca) January 8, 2023

? AGORA: Imagens mostram a situação que está o STF após a invasão dos bolsonaristas. pic.twitter.com/GMJFvLG133 — Central da Política (@centralpolitcs) January 8, 2023

URGENTE: Invasores quebram vidraças da chapelaria do Congresso e invadem a Câmara dos Deputados. Extremistas já estão no Salão Verde e nos anexos do prédio. Também houve invasão ao Palácio do Planalto. Presidente Lula não está no local. pic.twitter.com/lP91pLqTuf — Renato Souza (@reporterenato) January 8, 2023

GRAVE! ??



BOLSONARISTAS TERRORISTAS invadem o Congresso, imitando a "invasão do Capitólio" dos Estados Unidos.



Os mandantes e financiadores golpistas devem ser identificados e responsabilizados pelos atos terroristas com URGÊNCIA! pic.twitter.com/c90IJx5jmv — Daiana Santos (@daianasantospoa) January 8, 2023

?? Sistema anti-incêndio do STF é disparado em meio à invasão de golpistas na Esplanada.



MUITA água e vários papéis rasgados por aqui. pic.twitter.com/xFviEk1lvp — Eixo Político (@eixopolitico) January 8, 2023

? Um policial é escoltado é aplaudido por bolsonaristas em Brasília, durante invasão aos prédios dos três poderes. pic.twitter.com/5FkewXiZKL — Central da Política (@centralpolitcs) January 8, 2023

Polícia conseguiu retomar o prédio do @STF_oficial, mas terroristas tentam uma nova invasão. Polícia usa gás lacrimogêneo para tentar dispersão pic.twitter.com/KdSrZBwwXL — George Marques ?? (@GeorgMarques) January 8, 2023