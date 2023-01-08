Dino diz estar acompanhando protestos em Brasília e em contato com governo do DF

BRASÍLIA - O ministro da Justiça, Flávio Dino, está acompanhando a situação dos atos bolsonaristas em Brasília, afirmou na tarde deste domingo, 8, sua assessoria de imprensa. Diante da ação dos extremistas, a assessoria do ministro informou que ele está em "diálogo" com o governo do Distrito Federal.

Em publicação no Twitter, Pacheco disse ter falado com o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), "com quem venho mantendo contato permanente". "O governador me informou que está concentrando os esforços de todo o aparato policial no sentido de controlar a situação", declarou. "Na ação, estão empenhadas as forças de segurança do Distrito Federal, além da Polícia Legislativa do Congresso."