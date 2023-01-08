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Ataques em Brasília

Dino diz estar acompanhando protestos em Brasília e em contato com governo do DF

Os manifestantes invadiram o Congresso Nacional, o STF e estão tentando invadir a sede dos demais Poderes na Esplanada dos Ministérios
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 jan 2023 às 16:30

Publicado em 08 de Janeiro de 2023 às 16:30

BRASÍLIA - O ministro da Justiça, Flávio Dino, está acompanhando a situação dos atos bolsonaristas em Brasília, afirmou na tarde deste domingo, 8, sua assessoria de imprensa. Diante da ação dos extremistas, a assessoria do ministro informou que ele está em "diálogo" com o governo do Distrito Federal.
Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Lula
Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Lula Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
Os manifestantes invadiram o Congresso Nacional, o STF e estão tentando invadir a sede dos demais Poderes na Esplanada dos Ministérios. Segundo apurou o Estadão, 100 ônibus com 3.900 manifestantes bolsonaristas chegaram a Brasília.

Pacheco

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), repudiou as manifestações antidemocráticas que ocorrem na Esplanada dos Ministérios. De acordo com ele, os atos devem "sofrer o rigor da lei com urgência".
Em publicação no Twitter, Pacheco disse ter falado com o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), "com quem venho mantendo contato permanente". "O governador me informou que está concentrando os esforços de todo o aparato policial no sentido de controlar a situação", declarou. "Na ação, estão empenhadas as forças de segurança do Distrito Federal, além da Polícia Legislativa do Congresso."

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