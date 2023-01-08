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Atos antidemocráticos

Ministério da Justiça autoriza emprego da Força Nacional em Brasília

O emprego da Força Nacional visa garantir a ordem pública e os patrimônios públicos e privados, em meio à chegada de alguns ônibus com manifestantes contrários ao resultado das eleições. O grupo está concentrado em frente ao Quartel General (QG) do Exército, no Setor Militar Urbano de Brasília
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

08 jan 2023 às 15:14

Publicado em 08 de Janeiro de 2023 às 15:14

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, autorizou o emprego da Força Nacional de Segurança Pública para atuar na capital federal, entre a Rodoviária do Plano Piloto e a Praça dos Três Poderes. Segundo a pasta, a medida foi adotada “em razão das manifestações políticas no centro da capital federal”.
Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Lula
Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Lula Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
Prevista na Portaria 272/2023 assinada neste sábado (7), o emprego da Força Nacional visa garantir a ordem pública e os patrimônios públicos e privados, “em caráter episódico e planejado, nos dias 7, 8 e 9 deste mês de janeiro”, em meio à chegada de alguns ônibus com manifestantes contrários ao resultado das eleições. O grupo está concentrado em frente ao Quartel General (QG) do Exército, no Setor Militar Urbano de Brasília.
A uso da força visa evitar situação similar à ocorrida no dia 12 de dezembro, quando manifestantes bolsonaristas tentaram invadir a sede da PF em Brasília após a prisão do indígena José Acácio Serere Xavante. Na ocasião, os manifestantes colocaram fogo em carros e ônibus, causando “distúrbios civis, do trânsito e incêndios”, conforme dito pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal.
Em nota, o Ministério da Justiça (MJ) informa que o contingente a ser disponibilizado “obedecerá ao planejamento definido pela Diretoria da Força Nacional, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, e não pode ser divulgado”.
Ainda segundo o Ministério da Justiça, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) montou um gabinete de gerenciamento para o monitoramento das manifestações. “Os policiais mantêm vigilância nas rodovias federais que dão acesso à Brasília. No mesmo esquema, a Polícia Federal (PF) montou esquema de vigilância e mantém equipe de prontidão”. Preventivamente, algumas vias próximas à Esplanada dos Ministérios serão interditadas.

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