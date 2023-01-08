Morre Roberto Dinamite, maior ídolo do Vasco, aos 68 anos

Morreu às 10h50 deste domingo (8) Roberto Dinamite, aos 68 anos, o maior ídolo da história do Vasco. Eles vinha lutando contra um tumor no intestino desde o fim de 2021 e teve uma piora no quadro, sendo internado neste sábado (7) no hospital da Unimed, no Rio de Janeiro.
Nascido em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, em 13 de abril de 1954, Carlos Roberto Gama de Oliveira recebeu o apelido que marcou a carreira em 1971, após marcar o primeiro gol pelo Vasco em uma vitória por 2 x 0 contra o Internacional. No dia seguinte, a manchete do Jornal dos Sports trazia: “Garoto-dinamite explodiu”.
Roberto Dinamite marcou 708 gols pelo Vasco e conquistou um Campeonato Brasileiro (1974) e cinco Campeonatos Cariocas (1977, 1982, 1987, 1988 e 1992).