ES recebe três alertas de perigo para chuvas intensas

- Alerta laranja (perigo para chuva intensa): abrange 71 cidades, onde pode chover entre 30 mm/h e 60 mm/h ou 50 mm/dia e 100 mm/dia, com ventos intensos de 60 km/h a 100 km/h. Durante a vigência do aviso, há o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Confira as cidades abaixo.
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guarapari
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jaguaré
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Nova Venécia
- Pancas
- Pinheiros
- Piúma
- Ponto Belo
- Presidente Kennedy
- Rio Bananal
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- Serra
- Sooretama
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Pavão
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Aviso laranja (perigo de grande acumulado de chuva): em 11 cidades, chove entre 30 mm/h a 60 mm/h ou 50 mm/dia a 100 mm/dia. Há o risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, e transbordamentos de rios. Veja os municípios abaixo.
- Alegre
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Jerônimo Monteiro
- Mimoso do Sul
- Muqui
- Presidente Kennedy
- São José do Calçado
- Alerta amarelo (perigo potencial para chuva intensa): chuva entre 20 mm/h e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, em 9 cidades, além de ventos intensos, de 40 km/h a 60 km/h. O risco é baixo para corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Veja as cidades abaixo.
- Boa Esperança
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Montanha
- Mucurici
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- São Mateus
Orientações
- Evite enfrentar o mau tempo;
- Observe alteração nas encostas;
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
- Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193);
- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.