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Avisos do Inmet

ES recebe três alertas de perigo para chuvas intensas

Tempo seguirá instável e com possibilidade de chuva intensa neste início de semana em todo o Espírito Santo, conforme novos alertas do Inmet
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

08 jan 2023 às 12:09

Publicado em 08 de Janeiro de 2023 às 12:09

Tempo nublado e com chuva na Grande Vitória
Tempo nublado e com chuva na Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
A semana no Espírito Santo deve começar com tempo ainda instável, conforme novos alertas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) neste domingo (8). O Inmet chama a atenção para o perigo de chuva intensa e grande acumulado em quase todo o Estado, além do perigo potencial para chuva forte na Região Norte. O aviso vale até as 10h da manhã desta segunda-feira (9).
  • Alerta laranja (perigo para chuva intensa): abrange 71 cidades, onde pode chover entre 30 mm/h e 60 mm/h ou 50 mm/dia e 100 mm/dia, com ventos intensos de 60 km/h a 100 km/h. Durante a vigência do aviso, há o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Confira as cidades abaixo. 
  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Alto Rio Novo
  5. Anchieta
  6. Aracruz
  7. Atílio Vivacqua
  8. Baixo Guandu
  9. Barra de São Francisco
  10. Boa Esperança
  11. Brejetuba
  12. Cachoeiro de Itapemirim
  13. Cariacica
  14. Castelo
  15. Colatina
  16. Conceição do Castelo
  17. Divino de São Lourenço
  18. Domingos Martins
  19. Dores do Rio Preto
  20. Ecoporanga
  21. Fundão
  22. Governador Lindenberg
  23. Guarapari
  24. Guaçuí
  25. Ibatiba
  26. Ibiraçu
  27. Ibitirama
  28. Iconha
  29. Irupi
  30. Itaguaçu
  31. Itapemirim
  32. Itarana
  33. Iúna
  34. Jaguaré
  35. Jerônimo Monteiro
  36. João Neiva
  37. Laranja da Terra
  38. Linhares
  39. Mantenópolis
  40. Marataízes
  41. Marechal Floriano
  42. Marilândia
  43. Mimoso do Sul
  44. Muniz Freire
  45. Muqui
  46. Nova Venécia
  47. Pancas
  48. Pinheiros
  49. Piúma
  50. Ponto Belo
  51. Presidente Kennedy
  52. Rio Bananal
  53. Rio Novo do Sul
  54. Santa Leopoldina
  55. Santa Maria de Jetibá
  56. Santa Teresa
  57. Serra
  58. Sooretama
  59. São Domingos do Norte
  60. São Gabriel da Palha
  61. São Mateus
  62. São Roque do Canaã
  63. Vargem Alta
  64. Venda Nova do Imigrante
  65. Viana
  66. Vila Pavão
  67. Vila Valério
  68. Vila Velha
  69. Vitória
  70. Água Doce do Norte
  71. Águia Branca
  • Aviso laranja (perigo de grande acumulado de chuva): em 11 cidades, chove entre 30 mm/h a 60 mm/h ou 50 mm/dia a 100 mm/dia. Há o risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, e transbordamentos de rios. Veja os municípios abaixo.
  1. Alegre
  2. Apiacá
  3. Atílio Vivacqua
  4. Bom Jesus do Norte
  5. Dores do Rio Preto
  6. Guaçuí
  7. Jerônimo Monteiro
  8. Mimoso do Sul
  9. Muqui
  10. Presidente Kennedy
  11. São José do Calçado
  • Alerta amarelo (perigo potencial para chuva intensa): chuva entre 20 mm/h e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, em 9 cidades, além de ventos intensos, de 40 km/h a 60 km/h. O risco é baixo para corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Veja as cidades abaixo. 
  1. Boa Esperança
  2. Conceição da Barra
  3. Ecoporanga
  4. Montanha
  5. Mucurici
  6. Pedro Canário
  7. Pinheiros
  8. Ponto Belo
  9. São Mateus

Orientações

- Evite enfrentar o mau tempo;
- Observe alteração nas encostas;
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
- Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193);
- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

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