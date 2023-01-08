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Brasil

Uma semana após posse de Lula, Bolsonaro ainda se diz presidente nas redes

Apesar de não ter alterado seu status nas redes, o ex-presidente segue fazendo publicações
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 jan 2023 às 15:31

Publicado em 08 de Janeiro de 2023 às 15:31

O ex-presidente ainda não mudou a biografia nas redes sociais que utiliza, como Twitter e Instagram. Nelas, Bolsonaro segue "Presidente da República Federativa do Brasil e candidato à reeleição com o número 22".
Uma semana após posse de Lula, Bolsonaro ainda se diz presidente nas redes
Uma semana após posse de Lula, Bolsonaro ainda se diz presidente nas redes Crédito: Redes Sociais
Apesar de não ter alterado seu status nas redes, o ex-presidente segue fazendo publicações. Ontem, ele postou informações sobre venda de imóveis da União durante o tempo em que governou o país e na sexta-feira (6), sobre uma fábrica de grafeno no Brasil.
Bolsonaro deixou o Brasil num avião da FAB (Força Aérea Brasileira) rumo aos Estados Unidos no dia 30 de dezembro e não cumpriu o ritual de passar a faixa presidencial para o presidente eleito nem participou das solenidades da posse.
Antes de partir, ele participou de uma transmissão ao vivo, a primeira desde que perdeu a eleição. Ele criticou "ato terrorista no aeroporto de Brasília", defendeu seu mandato e, chorando, pediu calma aos apoiadores a partir de 1º de janeiro: "Não tem tudo ou nada".
O ex-presidente se hospedou numa casa de férias de propriedade do ex-lutador de MMA José Aldo em um condomínio fechado em Kissimmee, no estado da Flórida.

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