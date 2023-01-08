O ex-presidente ainda não mudou a biografia nas redes sociais que utiliza, como Twitter e Instagram. Nelas, Bolsonaro segue "Presidente da República Federativa do Brasil e candidato à reeleição com o número 22".

Uma semana após posse de Lula, Bolsonaro ainda se diz presidente nas redes Crédito: Redes Sociais

Apesar de não ter alterado seu status nas redes, o ex-presidente segue fazendo publicações. Ontem, ele postou informações sobre venda de imóveis da União durante o tempo em que governou o país e na sexta-feira (6), sobre uma fábrica de grafeno no Brasil.

Bolsonaro deixou o Brasil num avião da FAB (Força Aérea Brasileira) rumo aos Estados Unidos no dia 30 de dezembro e não cumpriu o ritual de passar a faixa presidencial para o presidente eleito nem participou das solenidades da posse.

Antes de partir, ele participou de uma transmissão ao vivo, a primeira desde que perdeu a eleição. Ele criticou "ato terrorista no aeroporto de Brasília", defendeu seu mandato e, chorando, pediu calma aos apoiadores a partir de 1º de janeiro: "Não tem tudo ou nada".