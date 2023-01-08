Senadores do ES se manifestam sobre atos de vandalismo em Brasília

Bolsonaristas invadem Congresso, STF e Palácio do Planalto Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Os senadores Fabiano Contarato (PT) e Marcos Do Val (Podemos) se manifestaram na tarde deste domingo (8) a respeito dos atos de vandalismo na Praça dos Três Poderes por bolsonaristas que invadiram e vandalizaram as áreas do Congresso, do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF). Contarato afirmou que vai entrar com representação no STF e na Procuradoria Geral da República (PGR) pedindo abertura de inquérito policial para investigar os atos terroristas.

O senador eleito Magno Malta (PL), que assumirá o cargo no dia 1° de fevereiro, afirmou não aprovar invasões e vandalismo, pois, segundo ele, os atos não são compatíveis com a cultura conservadora, cristã e patriota.

Em publicação em rede social, Fabiano Contarato afirmou que vai enviar ofícios cobrando a Polícia Militar do DF, a Secretaria de Segurança do DF, a Polícia Federal, o governador Ibaneis Rocha, exigindo providências e questionando a inação conivente com os atos, que considerou barbárie. O senador afirmou ainda que é preciso "identificar os responsáveis e puni-los de forma inclemente".

É preciso que os três Poderes se unam na defesa da democracia e assumam protagonismo na responsabilização de todos os criminosos por trás desse ataque! Toda a minha solidariedade aos nossos bravos policiais legislativos, q neste instante sofrem na pele com estes atos criminosos. — Fabiano Contarato (@ContaratoSenado) January 8, 2023

Já o senador Marcos Do Val (Podemos), se manifestou na tarde deste domingo em rede social, dizendo que como parlamentar da direita, que repudia os atos violentos, de vandalismo e de terrorismo contra os três Poderes. "A direita só perde com essas ações irresponsáveis e inconsequentes. Perde a direita, perde o povo, perde o Brasil….", afirmou.

Venho a público informar, como parlamentar da direita, que repudio veemente estes atos violentos, de vandalismo e de terrorismo contra os três poderes. A direita só perde com essas ações irresponsáveis e inconsequentes.

Perde a direita, perde o povo, perde o Brasil…. pic.twitter.com/FF06Hdfe5X — Marcos do Val (@marcosdoval) January 8, 2023

O senador eleito Magno Malta definiu o episódio como "desespero de um povo que não foi ouvido". Em um vídeo publicado nas redes sociais, Malta afirma não aprovar invasões e vandalismo, pois, segundo ele, os atos não são compatíveis com a cultura conservadora, cristã e patriota.