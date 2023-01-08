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Atos antidemocráticos

Senadores do ES se manifestam sobre atos de vandalismo em Brasília

Contarato afirmou que é preciso "identificar os responsáveis e puni-los de forma inclemente"; Marcos do Val repudiou os atos, e Magno Malta disse não aprovar vandalismo
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

08 jan 2023 às 20:30

Publicado em 08 de Janeiro de 2023 às 20:30

Bolsonaristas invadem Congresso, STF e Palácio do Planalto
Bolsonaristas invadem Congresso, STF e Palácio do Planalto Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Os senadores Fabiano Contarato (PT) e Marcos Do Val (Podemos) se manifestaram na tarde deste domingo (8) a respeito dos atos de vandalismo na Praça dos Três Poderes por bolsonaristas que invadiram e vandalizaram as áreas do Congresso, do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF). Contarato afirmou que vai entrar com representação no STF e na Procuradoria Geral da República (PGR) pedindo abertura de inquérito policial para investigar os atos terroristas. 
O senador eleito Magno Malta (PL), que assumirá o cargo no dia 1° de fevereiro, afirmou não aprovar invasões e vandalismo, pois, segundo ele, os atos não são compatíveis com a cultura conservadora, cristã e patriota.
Em publicação em rede social, Fabiano Contarato afirmou que vai enviar ofícios cobrando a Polícia Militar do DF, a Secretaria de Segurança do DF, a Polícia Federal, o governador Ibaneis Rocha, exigindo providências e questionando a inação conivente com os atos, que considerou barbárie. O senador afirmou ainda que é preciso "identificar os responsáveis e puni-los de forma inclemente".
Já o senador Marcos Do Val (Podemos), se manifestou na tarde deste domingo em rede social, dizendo que como parlamentar da direita, que repudia os atos violentos, de vandalismo e de terrorismo contra os três Poderes. "A direita só perde com essas ações irresponsáveis e inconsequentes. Perde a direita, perde o povo, perde o Brasil….", afirmou.
O senador eleito Magno Malta definiu o episódio como "desespero de um povo que não foi ouvido".  Em um vídeo publicado nas redes sociais, Malta afirma não aprovar invasões e vandalismo, pois, segundo ele, os atos não são compatíveis com a cultura conservadora, cristã e patriota. 
Para o senador eleito, os atos golpistas aconteceram devido a uma divisão ideológica do país, que se deu por culpa dos poderes institucionais. "Se deve aos superpoderes dados à suprema corte e à omissão dos outros poderes". E continua dizendo: "que haja respeito à constituição. Em sendo assim, nós nunca mais chegaremos ao que vimos". 

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