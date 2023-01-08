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Duplo homicídio

Pedreiro é morto a tiros em ataque a um adolescente em bar de Cariacica

Assustado, Flávio da Cunha Galdino, 40 anos, correu após os disparos, mas foi baleado e morto. O adolescente de 17 anos que era o alvo do atirador também morreu no local
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

08 jan 2023 às 13:14

Publicado em 08 de Janeiro de 2023 às 13:14

Flávio da Cunha Galdino, de 40 anos, morto na saída de um bar
Flávio da Cunha Galdino, de 40 anos, morto na saída de um bar Crédito: Acervo Pessoal
A saída para fazer uma compra se tornou luto para uma família de Cariacica. O pedreiro Flávio da Cunha Galdino, 40 anos, saiu de casa para comprar batatas e decidiu passar em um bar e comprar também um suco. Na saída do local, ele foi morto a tiros quando um criminoso entrou no estabelecimento para executar um adolescente que estava no local. Flávio se assustou com os tiros e correu, momento em que o bandido decidiu também atirar no pedreiro.
O crime aconteceu na noite deste sábado (7) no bairro Nova Esperança, em Cariacica. O adolescente de 17 anos, alvo do atirador, também morreu no local.
Segundo informações de familiares do adolescente, identificado como Henrique dos Santos Nascimento, que conversaram com a repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, ele estava no bar jogando sinuca. Além dele, estavam outras quatro pessoas.
Era quase 21 horas quando Flávio também chegou no estabelecimento para comprar um suco. Ele disse à esposa que queria comer batatas e ela pediu que o marido fosse comprar. No caminho de volta para casa, Flávio decidiu comprar um suco no bar.
Quando Flávio saía do local, um homem, a pé, entrou no bar e foi direto ao adolescente e atirou diversas vezes. Assustado, Flávio correu e o criminoso então decidiu atirar contra o homem duas vezes, que caiu na rua.
Pedreiro entra em bar para comprar suco e é morto em Cariacica
Flávio da Cunha Galdino, de 40 anos, e Henrique dos Santos Nascimento, de 17 anos Crédito: Acervo Pessoal
Após os tiros, o criminoso fugiu. As duas vítimas morreram no local. Familiares do homem de 40 anos afirmam que ele não tem passagens pela polícia. A Secretaria de Justiça confirmou que o homem não tinha registros de prisão.
Questionada sobre o adolescente ter passagens, a Polícia Civil apenas respondeu que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.
Até o momento nenhum suspeito foi detido e, segundo a PC, detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.

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