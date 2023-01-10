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Terrorismo em Brasília

Ônibus do ES é apreendido ao voltar de Brasília e passageiros são detidos

Veículo foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais seguindo determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) após voltar de atos golpistas
Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

10 jan 2023 às 17:11

Publicado em 10 de Janeiro de 2023 às 17:11

Bolsonaristas invadem prédios dos Três Poderes em Brasília, neste domingo (8)
Bolsonaristas invadem prédios dos Três Poderes em Brasília, no domingo (8) Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Um dos ônibus identificados pela Polícia Federal que levou bolsonaristas para participarem dos atos golpistas realizados em Brasília no último domingo (8) e saíram do Espírito Santo foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na cidade de Sete Lagoas, em Minas Gerais, na segunda-feira (9), quando retornava para terras capixabas.
Os passageiros e o motorista do ônibus foram detidos e encaminhados para a Polícia Federal de Minas Gerais. 
Conforme informações da colunista Letícia Gonçalves, a placa do veículo, CYB3674, aparece na lista das 87  identificadas pela Polícia Federal e citadas em decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. 
O ônibus tem capacidade para 53 passageiros e pertence à empresa Bredoff Transporte Turismo LTDA ME, com sede em Montanha. O proprietário alegou à colunista que havia vendido o veículo para uma pessoa de Belo Horizonte há mais de um ano, mas não há registro da transação no Departamento de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES).
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A decisão determinou que os proprietários dos veículos deverão ser identificados e ouvidos em 48 horas, apresentando a relação e identificação de todos os passageiros, dos contratantes do transporte, inclusive apresentando contratos escritos, caso existam, meios de pagamento e quaisquer outras informações pertinentes.
O número de passageiros não foi informado pela PRF, nem a lista de ocupantes, mas apenas que todos eles foram encaminhados à PF. 

Mais dois ônibus do ES foram identificados 

De acordo com informações da PRF, outros dois ônibus do Espírito Santo estão na lista dos 87 citados na decisão do ministro do STF, totalizando três. Além desse apreendido em Sete Lagoas, os outros dois não retornaram ao Estado até o momento, "podendo ter sido apreendido por outra força ou interromperam o deslocamento de maneira voluntária".
A PRF também informou que outros ônibus foram abordados no Espírito Santo, mas não foi possível vincular passageiros à manifestação ocorrida em Brasília, que resultou em ataques e destruição das sedes dos Três Poderes no último domingo. Com isso, todos foram liberados para seguir viagem, mas a corporação segue monitorando. 
"Acreditamos que os dois restantes da lista inicial não chegarão no Espírito Santo sem ser abordados pela PRF em outro Estado", reforçou a PRF, em nota.

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