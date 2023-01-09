Ônibus com placas do ES usado em ato golpista em Brasília é apreendido

Apoiadores de Bolsonaro invadem prédios na Praça dos Três Poderes em Brasília Crédito: Reuters/Folhapress

Um ônibus com placas de Montanha, no Espírito Santo, está entre os veículos utilizados para transportar os atos golpistas perpetrados por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Distrito Federal no domingo (8).

A placa do veículo, CYB3674, aparece na lista de 87 já identificados pela Polícia Federal e citados em decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. E foi apreendido em Minas Gerais nesta segunda-feira (9), quando retornava de Brasília.

"Os proprietários deverão ser identificados e ouvidos em 48 (quarenta e oito) horas, apresentando a relação e identificação de todos os passageiros, dos contratantes do transporte, inclusive apresentando contratos escritos, caso existam, meios de pagamento e quaisquer outras informações pertinentes", determinou o ministro.

Na lista exibida na decisão não há as cidades e estados de origem dos veículos. Mas a coluna cruzou informações, consultou fontes e descobriu.

De acordo com um banco de dados oficial do governo do Espírito Santo, o ônibus tem capacidade para 53 passageiros e pertence à empresa Bredoff Transporte Turismo LTDA ME, com sede em Montanha.

O dono da empresa, Julcimar Bredoff, conhecido como Alemão, afirmou à coluna que vendeu o veículo há cerca de um ano e meio para uma pessoa de Belo Horizonte.

"Esse carro eu vendi para Belo Horizonte, financiado, não está comigo, está com o rapaz que comprou e ele fica em Belo Horizonte. Ele está pagando esse carro. Não precisa trocar a placa", disse Bredoff, nesta manhã.

O Detran-ES informou à coluna, no entanto, que não há nenhum comunicado de venda do ônibus, que segue registrado na frota do Espírito Santo.

Moraes também proibiu a entrada de quaisquer ônibus e caminhões com manifestantes no Distrito Federal até o dia 31 de janeiro.

No Espírito Santo, um pequeno grupo de extremistas está concentrado em frente ao 38º Batalhão de Infantaria do Exército, na Prainha, Vila Velha.

Eles pedem um golpe militar, inconformados com a derrota de Bolsonaro para Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os bolsonaristas alegam, sem provas, que houve fraude no pleito de 2022.

Curiosamente, consideram legítimas as eleições de bolsonaristas para governos estaduais e para o parlamento, alçados aos cargos pelas mesmas urnas.

O ministro Alexandre de Moraes mandou a Polícia Militar desocupar vias, inclusive nas imediações de quartéis, em todo o território nacional.

A Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo foi notificada da decisão às 11h10.

Acampamento bolsonarista na Prainha, em Vila Velha