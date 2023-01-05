Na Segurança Pública, Casagrande deixou a cúpula como está

Douglas Caus, Alexandre Cerqueira e José Darcy Arruda seguem no comando das Forças de Segurança do ES Crédito: Montagem e Divulgação/Governo do ES

No dia 1º de janeiro, quando Renato Casagrande (PSB) tomou posse do governo do Espírito Santo pela terceira vez, o comandante da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, o do Corpo de Bombeiros, Alexandre Cerqueira, e o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, continuavam nos cargos.

O socialista deve ter ouvido o cantor Thiaguinho, que fez show em Guarapari no primeiro dia do ano: "Deixa tudo como tá".

Como titular da pasta de Segurança Pública, Casagrande trouxe o coronel Alexandre Ramalho de volta.

Em entrevista à Rádio CBN Vitória , o próprio Ramalho pontuou, antes do anúncio do governador, que não era hora de trocar os comandos, em meio à operação verão e à contenção dos estragos provocados pelas recentes chuvas.

Ramalho e Caus, apesar de serem da mesma turma do Curso de Formação de Oficiais, a de 1991, estão longe de serem melhores amigos , mas vão seguir trabalhando juntos.

Dezesseis coronéis assinaram cartas com críticas à gestão estadual e reivindicações corporativistas . Passando por cima de Caus, uma das missivas, no final de 2021, foi enviada diretamente a Ramalho. Outra foi para o comandante da PM em abril de 2022.

Boa parte desses coronéis vai sair de cena após a norma a ser aprovada pelo Legislativo, que vai antecipar aposentadorias. Isso facilita a vida de Caus.

Mas também abre uma janela para que o governador mude o comando, se quiser, uma vez que tenentes-coronéis a serem promovidos a coronéis passam a ser opções para o socialista.

Caus é o mais longevo ocupante do posto no Espírito Santo desde a redemocratização do país (a partir de 1985). Contabiliza dois anos e oito meses à frente da tropa.

BOMBEIROS E PC

No Corpo de Bombeiros, o coronel Cerqueira está no posto desde janeiro de 2019, quando Casagrande assumiu o segundo mandato.

Ele foi um dos responsáveis por coordenar a equipe do centro de comando e controle da pandemia de Covid-19 no estado, um dos períodos mais críticos da gestão estadual.