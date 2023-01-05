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Segurança Pública

Na Segurança Pública, Casagrande deixou a cúpula como está

Três dias depois de dizer que avaliaria os comandos da PM e dos Bombeiros e a chefia da Polícia Civil durante o mês de janeiro, governador bateu o martelo

Públicado em 

05 jan 2023 às 15:01
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Douglas Caus, Alexandre Cerqueira e José Darcy Arruda seguem no comando das Forças de Segurança do ES
Douglas Caus, Alexandre Cerqueira e José Darcy Arruda seguem no comando das Forças de Segurança do ES Crédito: Montagem e Divulgação/Governo do ES
No dia 1º de janeiro, quando Renato Casagrande (PSB) tomou posse do governo do Espírito Santo pela terceira vez, o comandante da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, o do Corpo de Bombeiros, Alexandre Cerqueira, e o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, continuavam nos cargos.
A coluna quis saber se isso seria definitivo. O governador respondeu que faria essa avaliação "durante o mês de janeiro". Três dias depois, anunciou que os três permanecem onde estão.
O socialista deve ter ouvido o cantor Thiaguinho, que fez show em Guarapari no primeiro dia do ano: "Deixa tudo como tá".
Como titular da pasta de Segurança Pública, Casagrande trouxe o coronel Alexandre Ramalho de volta.
Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o próprio Ramalho pontuou, antes do anúncio do governador, que não era hora de trocar os comandos, em meio à operação verão e à contenção dos estragos provocados pelas recentes chuvas.
Ramalho e Caus, apesar de serem da mesma turma do Curso de Formação de Oficiais,  a de 1991, estão longe de serem melhores amigos, mas vão seguir trabalhando juntos.
Após a Assembleia Legislativa aprovar um projeto a ser enviado pelo Executivo com mudanças na regra de aposentadoria dos militares estaduais, a maior parte do Alto Comando da PM vai passar à reserva.
Dezesseis coronéis assinaram cartas com críticas à gestão estadual e reivindicações corporativistas. Passando por cima de Caus, uma das missivas, no final de 2021, foi enviada diretamente a Ramalho. Outra foi para o comandante da PM em abril de 2022. 
Boa parte desses coronéis vai sair de cena após a norma a ser aprovada pelo Legislativo, que vai antecipar aposentadorias. Isso facilita a vida de Caus.
Mas também abre uma janela para que o governador mude o comando, se quiser, uma vez que tenentes-coronéis a serem promovidos a coronéis passam a ser opções para o socialista.
Caus é o mais longevo ocupante do posto no Espírito Santo desde a redemocratização do país (a partir de 1985). Contabiliza dois anos e oito meses à frente da tropa.
BOMBEIROS E PC
No Corpo de Bombeiros, o coronel Cerqueira está no posto desde janeiro de 2019, quando Casagrande assumiu o segundo mandato.
Ele foi um dos responsáveis por coordenar a equipe do centro de comando e controle da pandemia de Covid-19 no estado, um dos períodos mais críticos da gestão estadual.
Arruda, por sua vez, é delegado-geral da Polícia Civil desde janeiro de 2019.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.

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