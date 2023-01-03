Comando da Polícia Militar do ES segue sob suspense

Coronel Douglas Caus, comandante-geral da PMES Crédito: Fernando Madeira

O coronel Alexandre Ramalho voltou a comandar a Secretaria Estadual de Segurança Pública . E, até agora, o coronel Douglas Caus segue no comando da Polícia Militar do Espírito Santo. O mesmo vale para o delegado-chefe da Polícia Civil, Darcy Arruda, e o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Alexandre Cerqueira.

Questionado pela coluna, o governador Renato Casagrande (PSB) afirmou, em entrevista coletiva logo após tomar posse, no domingo (1º), que os comandos das instituições militares e a da PC vão ser definidos no decorrer do mês de janeiro.

Ou seja, não necessariamente os que estão nos cargos vão seguir nessas funções.

"Do mesmo jeito que eu fiz a indicação dos secretários durante o mês de dezembro, o segundo escalão vai ser durante o mês de janeiro", afirmou o governador.

De qualquer forma, Ramalho e Caus, de acordo com o comandante da PM, vão manter contato para tratar das diretrizes a serem adotadas na Segurança Pública.

Como a coluna mostrou , os dois estão longe de serem melhores amigos, mas há mais em questão.

Com isso, uma série de coronéis vai para a reserva e tenentes-coronéis serão promovidos à patente máxima, tornando-se opções ao comando da Polícia Militar.