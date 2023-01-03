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Suspense

Comando da Polícia Militar do ES segue sob suspense

Chefe da Polícia Civil e comandante do Corpo de Bombeiros também foram mantidos nos cargos, mas não há certeza se vão continuar nas funções

Públicado em 

03 jan 2023 às 02:10
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Posse do Governador Renato Casagrande e do Vice-Governador Ricardo Ferraço, na Ales
Coronel Douglas Caus, comandante-geral da PMES Crédito: Fernando Madeira
O coronel Alexandre Ramalho voltou a comandar a Secretaria Estadual de Segurança Pública. E, até agora, o coronel Douglas Caus segue no comando da Polícia Militar do Espírito Santo. O mesmo vale para o delegado-chefe da Polícia Civil, Darcy Arruda, e o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Alexandre Cerqueira.
Questionado pela coluna, o governador Renato Casagrande (PSB) afirmou, em entrevista coletiva logo após tomar posse, no domingo (1º), que os comandos das instituições militares e a da PC vão ser definidos no decorrer do mês de janeiro.
Ou seja, não necessariamente os que estão nos cargos vão seguir nessas funções.
"Do mesmo jeito que eu fiz a indicação dos secretários durante o mês de dezembro, o segundo escalão vai ser durante o mês de janeiro", afirmou o governador. 
De qualquer forma, Ramalho e Caus, de acordo com o comandante da PM, vão manter contato para tratar das diretrizes a serem adotadas na Segurança Pública.
Como a coluna mostrou, os dois estão longe de serem melhores amigos, mas há mais em questão.
Em fevereiro, a Assembleia Legislativa deve aprovar projeto de autoria do Executivo que altera as regras de aposentadoria dos militares estaduais – PMs e bombeiros.
Com isso, uma série de coronéis vai para a reserva e tenentes-coronéis serão promovidos à patente máxima, tornando-se opções ao comando da Polícia Militar.
Por enquanto, se quiser substituir Caus, Casagrande vai ter que escolher um dos coronéis que assinaram cartas com reivindicações e críticas à gestão estadual.
À coluna, Caus, que esteve na sessão solene de posse de Casagrande na Assembleia neste domingo (1), confirmou que faria uma reunião de trabalho com Ramalho e disse apenas que o governador não pediu que ele, Caus, deixasse o comando, mas tampouco afirmou por quanto tempo ele deve permanecer no cargo.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, também como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 até 2021, quando assumiu a coluna Letícia Gonçalves.

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