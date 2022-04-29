Em nova carta, coronéis da PM do ES fazem críticas e pedidos ao governo

Quartel da PMES: maioria da alto comando assina carta Crédito: Carlos Alberto Silva

Coronéis da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) voltaram a fazer críticas e cobranças ao governo e a gestão da Corporação em nova carta enviada no último dia 18 ao comandante, coronel Douglas Caus. O documento é assinado por 16 coronéis, dos quais 15 fazem parte do Alto Comando, composto por 20 oficiais.

Eles estabeleceram um prazo para o comandante resolver as demandas. Diz o texto:

“Agende e realize no prazo máximo de 15 a necessária reunião do Alto Comando da PMES para tratar dos assuntos anteriormente elencados. Em não sendo convocada e realizada tal reunião, será necessário, com base na legislação ética militar vigente, requerer tal agendamento com o Secretário de Segurança Pública e Defesa Social-ES, solicitando as mesmas informações e agendamento de reunião, a fim de resguardar o melhor debate das questões estratégicas da Polícia Militar”.

Arquivos & Anexos Nova carta dos coronéis da PMES com críticas ao governo Documento reitera críticas feitas em outra carta e acrescenta novas solicitações Tamanho do arquivo: 123kb Baixar

Já nas sete observações iniciais do texto cobram transparência e resposta das solicitações anteriores. Há ainda pelo menos mais outras sete demandas sobre as seguintes questões:

Reajuste salarial - com recomposição inflacionária de 2020 e 2022, com incorporação da gratificação de escala extraordinária

- com recomposição inflacionária de 2020 e 2022, com incorporação da gratificação de escala extraordinária Escala ISEO - ampliação do número máximo de escalas ISEO a serem cumpridas por cada militar estadual e carga horária cumulativa máxima da jornada de trabalho

- ampliação do número máximo de escalas ISEO a serem cumpridas por cada militar estadual e carga horária cumulativa máxima da jornada de trabalho Aposentadoria - solicitações referentes a regras da aposentadoria, como a regra de transitoriedade; alteração do tempo de serviço “optativo” até 35 anos, atingindo militares que estão pagando “pedágio” (análise de anteprojeto)

- solicitações referentes a regras da aposentadoria, como a regra de transitoriedade; alteração do tempo de serviço “optativo” até 35 anos, atingindo militares que estão pagando “pedágio” (análise de anteprojeto) Licenças - Alterar regras de pagamento de Licenças Especiais não gozadas e férias de militares estaduais (análise de anteprojeto)

- Alterar regras de pagamento de Licenças Especiais não gozadas e férias de militares estaduais (análise de anteprojeto) Tempo de permanência de coronéis que estejam exercendo a função de Subcomandante-Geral e Chefe do Estado-Maior, mesmo após o tempo máximo de permanência no serviço ativo determinando por lei federal e estadual

que estejam exercendo a função de Subcomandante-Geral e Chefe do Estado-Maior, mesmo após o tempo máximo de permanência no serviço ativo determinando por lei federal e estadual Andamento e status de execução do Plano Estratégico da PMES 2020-2023

Algumas das reivindicações existentes nas duas cartas referem-se a medidas que envolvem a PM, mas ainda ações da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) e o próprio governador Renato Casagrande, como é o caso da concessão de reajuste salarial ou da recomposição inflacionária reivindicada pelos militares. Outros assuntos são ainda de atribuição da Procuradoria Geral de Justiça (PGE) e regras de legislação federal, como é o caso da aposentadoria dos militares.

Além dos 15 oficiais dos Alto Comando da PM, a nova carta contou também com a assinatura do presidente da Associação dos Oficiais Militares do Espírito Santo (Assomes) - o Clube dos Oficiais. São eles:

CEL QOCPM Alessandro Juffo Rodrigues - diretor de Administração de Frota

CEL QOCPM Alessandro Marin - diretor de Educação

CEL QOCPM Anderson Loureiro Barboza - Corregedor



CEL QOCPM Carlos Alberto Bariani Ribeiro - comandante do 5° Comando de Polícia Ostensiva Regional (CPOR)

CEL QOCPM Carlos Ney de Souza Pimenta - diretor de saúde - HPM

CEL QOCPM Edmilson Batista Santos - diretor de Tecnologia e Informação e Comunicação.

CEL QOCPM Evandro Teodoro de Oliveira - comandante do 6° Comando de Polícia Ostensiva Regional (CPOR)

CEL QOCPM José Augusto Piccoli de Almeida - presidente da Assomes (Clube dos Oficiais)

CEL QOCPM Laurismar Tomazelli - comando de policiamento ostensivo

CEL QOCPM Moacir Leonardo Vieira Barreto Mendonça - Controlador

CEL QOCPM Marcelo Pinto Abreu - comandante do 1° Comando de Polícia Ostensiva Regional (CPOR)

CEL QOCPM Marcio Eugênio Sartório - diretor de Finanças

CEL QOCPM Odilon José Pimentel - diretor Recursos Humanos

CEL QOCPM Oscar Paterline Mendes - comandante do 2º Comando de Policiamento Ostensivo Norte

CEL QOCPM Paulo Cesar Garcia Duarte - diretor de Logística

CEL QOCPM Robson Antonio Pratti - diretor de Direitos Humanos e Polícia Comunitária

Ex-comandante-geral da PM, coronel Barreto Crédito: Secom

NOVIDADE DA LISTA: NOVO CORREGEDOR ASSINA DOCUMENTO

Um dos coronéis que assinam a nova carta é o atual Corregedor da PM, coronel Anderson Loureiro Barboza. Dentre as funções dele está a investigação dos atos disciplinares dos militares, segundo o previsto no decreto 4.970 de 2021:

“A Corregedoria é o órgão correicional, investigativo criminal e disciplinar, responsável pela coordenação, aplicação, padronização dos procedimentos administrativos e disciplinares, prevenção e fiscalização das atividades funcionais e da conduta profissional, dentro das normas, regulamentos e dos princípios constitucionais, visando ao aprimoramento da ética, dos valores, da disciplina e da hierarquia entre os integrantes da Corporação, bem como a administração e funcionamento do presídio militar”, diz o texto do decreto.

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Na carta de dezembro a função era ocupada pelo coronel Moacir Leonardo Vieira Barreto Mendonça, que a perdeu dez dias após assinar o documento. Ele também é um dos ex-comandantes da PM, tendo assumido no início da administração de Renato Casagrande, momento em que foi concedida anistia aos PMS.

Em novembro de 2019 o comando foi repassado para o coronel Márcio Eugênio Sartório, sucedido quatro meses depois pelo atual comandante, Douglas Caus, em abril de 2020.

Ex-comandante da Polícia Militar do Espírito Santo, coronel Márcio Eugênio Sartório Crédito: Reprodução/TV Gazeta

INSATISFAÇÕES E DEMANDAS DA CARTA DE DEZEMBRO

Na primeira carta, datada de 30 de novembro do ano passado, os coronéis relataram insatisfação com a gestão da Corporação e cobraram mais diálogo com o governo do Estado. Dentre os pontos abordados estão:

Desmotivação e insatisfação com a gestão da Corporação;

Falta de diálogo com o governo do Estado;

Reclamações pela não concessão de reajuste salarial pleiteado;

Reclamação contra a criação de legislação para que os três mais altos cargos de comando da PM sejam de ocupação mais permanente, independente do prazo de aposentadoria;

Não participação do alto comando nas principais decisões que envolvem a corporação;

Alertas para um clima de insatisfação nos quadros da Corporação que poderia levar a uma nova paralisação;

Utilização de escalas especiais levando a excesso de trabalho dos PMs.

Arquivos & Anexos Veja a carta de novembro dos coronéis da PMES Documento enviado por 15 coronéis para o secretário de Segurança Pública do ES Tamanho do arquivo: 2mb Baixar

Um dos trechos da carta cita a falta de diálogo com o comando: “Por inúmeras vezes, solicitamos ao Comandante Geral a abertura do diálogo e a prática da liderança junto a seus Coronéis para compartilhar os assuntos estratégicos e de interesse da Corporação. Porém, não houve êxito até o momento, com a omissão dessa assessoria ou procrastinação de soluções institucionais sugeridas”.

O documento também fazia menção à greve de 2017, sem citar o evento, diretamente, ao se referir ao "clima de inquietação na tropa". “Sobressalta uma inquietação em vários níveis, que tem sido vivenciada no dia a dia desse colegiado da Corporação. A preocupação maior é certamente a formação de um cenário, já presenciado em tempo pretérito, onde a ausência de diálogo conduziu a consequências inesquecíveis e danosas para toda Corporação”.

Havia também reclamações em relação ao reajuste salarial. “Somos uma das polícias mais mal remuneradas do país (últimas posições em 27 estados) e com previdência divergente do Sistema de Proteção Social (lei 13.954), com abate teto consumindo a remuneração dos nossos postos, deixando no mesmo patamar um coronel aposentado e um major da ativa antigo. Um soldado está penando para pagar suas contas. Tudo isto num estado com nota A no tesouro”.

E declaram a sua insatisfação: “Os coronéis que aqui subscrevem se mantêm fiéis a seu papel de assessoramento e compromisso institucional, entretanto, a forma de condução dos assuntos aqui tratados proporcionam uma desmotivação e insatisfação que se auto propaga internamente. Dessa feita, não resta outra alternativa, por condução a este estado de alerta, requerer uma reunião presencial e colaborativa com vossa excelência, em regime de urgência”.

REUNIÃO E INSATISFAÇÃO

Em dezembro do ano passado, logo após terem protocolado a carta, os 20 coronéis do Alto Comando se reuniram no Quartel da PM, em Maruípe, Vitória. Informações obtidas pela reportagem dão conta de que a reunião não ocorreu de forma pacífica.

À reportagem foi dito que o comandante da PMES, coronel Douglas Caus, não recebeu cópia do documento, somente foi informado que uma carta seria enviada ao secretário de segurança.

Alguns militares informaram à reportagem que a ação dos 15 coronéis, com a carta, pode ser interpretada como uma transgressão à disciplina militar.

O QUE DIZ A PMES