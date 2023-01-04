Douglas Caus, Alexandre Cerqueira e José Darcy Arruda seguem no comando das Forças de Segurança do ES Crédito: Montagem e Divulgação/Governo do ES

No quarto dia do novo mandato à frente do governo do Espírito Santo, o governador Renato Casagrande anunciou os nomes de quem vai comandar as instituições de segurança nos próximos anos.

Assim como ocorreu com 75% do secretariado, Casagrande manteve os atuais ocupantes dos postos no cargos. O anúncio foi feito na noite desta quarta-feira (4) em rede social.

À frente da Polícia Militar permanece o coronel Douglas Caus ;

permanece o coronel ; No Corpo de Bombeiros , seguirá como comandante o coronel Alexandre Cerqueira ;

, seguirá como comandante o coronel ; E na Polícia Civil, continua como diretor-geral o delegado José Darcy Arruda.

Eles serão integrantes da equipe do secretário de Segurança Alexandre Ramalho (Podemos) , que voltou ao comando da pasta. Ele foi secretário de Segurança na gestão anterior de Casagrande, mas saiu do cargo para disputar as eleições de 2022, quando concorreu ao cargo de deputado federal, mas não se elegeu.

Your browser does not support the audio element. Casagrande anuncia que manterá comandos da PM, PC e Bombeiros

Os Coroneis Douglas Caus (PM) e Cerqueira (BM) e o diretor-geral da PC, Darcy Arruda, seguem no comando das instituições. Obtivemos os melhores resultados da história do ES na área de segurança pública nos últimos 4 anos. Com continuidade e aperfeiçoamento vamos avançando. — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) January 4, 2023

Perfil dos comandantes

Dois dos três comandantes já começaram o governo anterior de Casagrande, em 2019, nos cargos. É o caso do coronel Cerqueira, dos Bombeiros, e do diretor-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda. Já o comandante da PM, coronel Douglas Caus, está no cargo desde abril de 2020.

Douglas Caus tem 55 anos, é natural de Vitória e entrou na PM em 1989 Curso de Formação de Oficiais realizado na Academia de Polícia Militar de Minas Gerais. Fez curso de Aperfeiçoamento de Oficiais da PMES, é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e possui pós-graduação Latu Sensu em Segurança Pública, também pela Ufes.

Durante sua carreira, serviu no HPM (Hospital da Polícia Militar do ES), na Diretoria de Inteligência da PMES, na Diretoria de Inteligência do Sejus e no Centro Logístico Financeiro da PMES.

Arruda, diretor-geral da PC, é graduado em direito e ingressou na carreira de delegado de polícia no Espírito Santo em 1992. Possui especialização em Gerenciamento de Conflitos e Situações de Crise com Tomada de Reféns pela Brigada Militar do Rio Grande do Sul/MJ e em Segurança Pública pela Universidade Federal do Espírito Santo.

Já foi subsecretário de Estado de Inteligência e Integração Correcional da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social; corregedor-geral e chefe de gabinete da PCES. Antes de assumir o cargo de delegado-geral, em 1 de janeiro de 2019, chefiava a Superintendência de Polícia Especializada (SPE). Além disso, ainda ministra aulas de direito penal para a graduação universitária.

Alexandre Cerqueira tem 51 anos e nasceu em Vitória. Ingressou na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo no ano de 1991, pelo Curso de Formação de Oficiais, na Academia de Polícia Militar do Paudalho, no Estado de Pernambuco. Foi declarado Aspirante a Oficial em 1991.