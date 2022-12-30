Bruno Lamas é o novo secretário de Ciência e Tecnologia do ES

O governador Renato Casagrande (PSB) anunciou, na manhã desta sexta-feira (30), mais um nome para a próxima gestão: o deputado estadual Bruno Lamas, do mesmo partido do gestor estadual, será o novo secretário de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (SECTI), partir de janeiro. Também foi confirmado o nome de Weverson Meireles (PDT) para ocupar a Secretaria de Turismo.
Por meio das redes sociais, Casagrande declarou que, além de promover o desenvolvimento científico e tecnológico, quer "ampliar cada vez mais a oferta de qualificação profissional para os capixabas.”
Definido comando do Detran e do Banestes
Nesta sexta-feira (30) o governador Renato Casagrande também confirmou que o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) vai continuar sendo chefiado por Givaldo Vieira.
"Seguiremos investindo em projetos e ferramentas tecnológicas que promovam mais agilidade, acesso rápido e segurança para os capixabas", disse o governador em publicação em rede social.
Ainda na tarde desta sexta, Casagrande acrescentou mais um nome à lista dos que seguem no cargo. Desta vez, a confirmação foi de Amarildo Casagrande permanecendo no comando do Banestes. " Uma instituição financeira completa, cada vez mais moderna e competitiva é o que queremos para o banco dos capixabas", afirmou o governador.
Pastas já definidas
Nesta quarta-feira (28), o governador indicou o deputado federal não reeleito Felipe Rigoni (União Brasil) para ser o novo secretário de Estado do Meio Ambiente a partir de janeiro. O parlamentar tinha sido convidado para ocupar a pasta da Ciência e Tecnologia, mas recusou.
Na terça-feira (27), em entrevista à CBN Vitória, o governador anunciou que Vitor de Angelo continua no comando da Secretaria de Estado da Educação (Sedu). Também na terça-feira (27), Casagrande anunciou por meio das redes sociais mais um nome que ficará no governo na próxima gestão: Cyntia Grillo, que permanecerá como titular da Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Satades).
No dia 22, o governador anunciou que Marcus Vicente, ex-deputado federal, permanecerá no comando da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb).
No dia anterior, Casagrande havia divulgado a escolha do Miguel Paulo Duarte Neto, economista do Rio Grande do Sul e pós-graduado em Gestão Hospitalar, para a Secretaria de Estado da Saúde. A próxima gestão deve ter o total de 26 secretários ou cargos equivalentes, os quais compõem o primeiro escalão do governo estadual.
Além de 22 pastas atuais, da Chefia de Gabinete e da recriação das secretarias de Desenvolvimento (Sedes) e de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), a partir do desmembramento da atual Sectides, o governador confirmou a criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres, que terá a atual vice-governadora, Jacqueline Moraes (PSB), como titular.
Além de Jacqueline e Ricardo Ferraço (vice-governador), estão confirmados na equipe do próximo governo: Enio Bergoli (Agricultura); André Garcia (Justiça); Marcelo Altoé (Fazenda); Jasson Amaral (Procuradoria-Geral do Estado); Alvaro Duboc (Economia e Planejamento); Manuela Pedroso (Governo); Flavia Mignoni (Comunicação); Davi Diniz (Casa Civil); Valésia Perozini (Chefia de Gabinete), Nara Borgo (Direitos Humanos); Coronel Jocarly Aguiar (Casa Militar); e Marcelo Calmon (Gestão e Recursos Humanos).