Bruno Lamas é o novo secretário de Ciência e Tecnologia do ES

Bruno Lamas, deputado estadual pelo PSB Crédito: Lissa de Paula/Ales

O governador Renato Casagrande (PSB) anunciou, na manhã desta sexta-feira (30), mais um nome para a próxima gestão: o deputado estadual Bruno Lamas, do mesmo partido do gestor estadual, será o novo secretário de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (SECTI), partir de janeiro. Também foi confirmado o nome de Weverson Meireles (PDT) para ocupar a Secretaria de Turismo

Por meio das redes sociais, Casagrande declarou que, além de promover o desenvolvimento científico e tecnológico, quer "ampliar cada vez mais a oferta de qualificação profissional para os capixabas.”

O Deputado Estadual Bruno Lamas comandará a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional – SECTI. Além de promover o desenvolvimento científico e tecnológico, queremos ampliar cada vez mais a oferta de qualificação profissional para os capixabas. — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) December 30, 2022

Definido comando do Detran e do Banestes

Nesta sexta-feira (30) o governador Renato Casagrande também confirmou que o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) vai continuar sendo chefiado por Givaldo Vieira.

"Seguiremos investindo em projetos e ferramentas tecnológicas que promovam mais agilidade, acesso rápido e segurança para os capixabas", disse o governador em publicação em rede social.

O DETRAN seguirá sob o comando de Givaldo Vieira. Seguiremos investindo em projetos e ferramentas tecnológicas que promovam mais agilidade, acesso rápido e segurança para os capixabas. — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) December 30, 2022

Ainda na tarde desta sexta, Casagrande acrescentou mais um nome à lista dos que seguem no cargo. Desta vez, a confirmação foi de Amarildo Casagrande permanecendo no comando do Banestes. " Uma instituição financeira completa, cada vez mais moderna e competitiva é o que queremos para o banco dos capixabas", afirmou o governador.

Amarildo Casagrande permanecerá na presidência do Banestes. Uma instituição financeira completa, cada vez mais moderna e competitiva é o que queremos para o banco dos capixabas. — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) December 30, 2022

Pastas já definidas

Nesta quarta-feira (28), o governador indicou o deputado federal não reeleito Felipe Rigoni (União Brasil) para ser o novo secretário de Estado do Meio Ambiente a partir de janeiro. O parlamentar tinha sido convidado para ocupar a pasta da Ciência e Tecnologia, mas recusou.

Na terça-feira (27), em entrevista à CBN Vitória, o governador anunciou que Vitor de Angelo continua no comando da Secretaria de Estado da Educação (Sedu) . Também na terça-feira (27), Casagrande anunciou por meio das redes sociais mais um nome que ficará no governo na próxima gestão: Cyntia Grillo, que permanecerá como titular da Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Satades).

No dia 22, o governador anunciou que Marcus Vicente, ex-deputado federal, permanecerá no comando da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb).

No dia anterior, Casagrande havia divulgado a escolha do Miguel Paulo Duarte Neto, economista do Rio Grande do Sul e pós-graduado em Gestão Hospitalar, para a Secretaria de Estado da Saúde. A próxima gestão deve ter o total de 26 secretários ou cargos equivalentes, os quais compõem o primeiro escalão do governo estadual.

Além de 22 pastas atuais, da Chefia de Gabinete e da recriação das secretarias de Desenvolvimento (Sedes) e de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), a partir do desmembramento da atual Sectides, o governador confirmou a criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres, que terá a atual vice-governadora, Jacqueline Moraes (PSB), como titular.