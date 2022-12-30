Governador indica novo secretário para a área de Turismo no ES

Weverson Meireles, novo secretário de Turismo Crédito: Reproidução Facebook

O governador Renato Casagrande (PSB) fechou as indicações para o seu secretariado, na manhã desta sexta-feira (30), com a divulgação do nome de Weverson Meireles (PDT) para ocupar a Secretaria de Turismo, a partir de janeiro.

Por meio das redes sociais, Casagrande declarou que seguirá "trabalhando para ampliar as políticas de desenvolvimento do setor de turismo e, assim, colocar o Espírito Santo cada vez mais em evidência".

Weverson Meireles (PDT) será o Secretário de Estado de Turismo do nosso próximo governo. Seguiremos trabalhando para ampliar as políticas de desenvolvimento do setor de turismo e, assim, colocar o ES cada vez mais em evidência. — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) December 30, 2022 script> script>

Pastas já definidas

Na quarta-feira (28), o governador anunciou o deputado federal não reeleito Felipe Rigoni (União Brasil) para ser o novo secretário de Estado do Meio Ambiente a partir de janeiro. O parlamentar tinha sido convidado para ocupar a pasta da Ciência e Tecnologia, mas recusou.

Na terça-feira (27), em entrevista à CBN Vitória, o governador anunciou que Vitor de Angelo continua no comando da Secretaria de Estado da Educação (Sedu) . Também na terça-feira (27), Casagrande anunciou por meio das redes sociais mais um nome que ficará no governo na próxima gestão: Cyntia Grillo, que permanecerá como titular da Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Satades).

No dia 22, o governador anunciou que Marcus Vicente, ex-deputado federal, permanecerá no comando da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb).

No dia anterior, Casagrande havia divulgado a escolha do Miguel Paulo Duarte Neto, economista do Rio Grande do Sul e pós-graduado em Gestão Hospitalar, para a Secretaria de Estado da Saúde.

A próxima gestão deve ter o total de 26 secretários ou cargos equivalentes, os quais compõem o primeiro escalão do governo estadual.

Além de 22 pastas atuais, da Chefia de Gabinete e da recriação das secretarias de Desenvolvimento (Sedes) e de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), a partir do desmembramento da atual Sectides, o governador confirmou a criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres, que terá a atual vice-governadora, Jacqueline Moraes (PSB), como titular.