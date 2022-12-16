Quartel do Comando-Geral da PMES, em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Your browser does not support the audio element. Mudança na previdência troca quase toda cúpula da Polícia Militar no ES

A mudança nas regras de aposentadoria de policiais e bombeiros militares do Espírito Santo , que deverá ser encaminhada em fevereiro para a Assembleia Legislativa, vai trocar quase toda a cúpula da Polícia Militar (PMES). Com a proposta, dos 21 coronéis que comandam a Corporação, 19 vão para a reserva remunerada.

Houve até uma representação contra o comandante da PMES, coronel Douglas Caus, que acabou sendo arquivada pelo governo.

A medida faz parte da proposta que o governo do Estado vai enviar para a Casa Legislativa. Com ela, vários militares poderão se aposentar mais cedo. "Vamos antecipar algumas aposentadorias em alguns meses. O impacto deve ser de R$ 40 milhões, R$ 50 milhões", informou o secretário estadual de Governo, Álvaro Duboc, em entrevista para a colunista Letícia Gonçalves.

Assomes: alerta ao governo

Segundo o coronel José Augusto Piccoli de Almeida, presidente da Assomes (o Clube dos Oficiais), o projeto de lei do governo vai solucionar o conflito que há entre a legislação estadual e a norma federal sobre a aposentadoria dos militares.

"Quando a legislação estadual entrou em vigor, em 2020, nós pedimos a correção ou a interpretação com base na legislação federal. Nas cartas, nós alertamos o governo e o comandante que estavam descumprindo norma federal”, explicou.

Observa ainda que a ida para a reserva remunerada de vários coronéis permitirá oxigenar o fluxo de carreira. “Sem a mudança, os coronéis ficam mais tempo, reduzindo a possibilidade de promoção. Nossa legislação é piramidal e, com a velha legislação, se leva mais tempo para que as promoções ocorram”, pondera.

Quem deixa a PM

A expectativa é de que deixem a caserna 19 coronéis, dos quais 14 fazem parte da turma de oficiais de 1994, a primeira a se formar no Espírito Santo. Segundo informações do quadro organizacional da PMES, são eles:

Coronel Alessandro Marin – Diretor de Educação

Coronel Anderson Loureiro Barboza – Corregedor

Coronel Carlos Alberto Bariani Ribeiro – Comandante do 5° Comando de Polícia Ostensiva Regional (CPOR) Serrano

Coronel Carlos Ney de Souza Pimenta – Diretor de Direitos Humanos e Polícia comunitária (DDHPC)

Coronel Edmilson Batista Santos – Diretor de Administração de Frota

Coronel Evandro Teodoro de Oliveira – Comandante do 6° Comando de Polícia Ostensiva Regional (CPOR) Vila Velha/Cariacica

Coronel José Augusto Piccoli de Almeida – Presidente da Assomes (Clube dos Oficiais)

Coronel Laurismar Tomazelli ~ Comando de Polícia Ostensiva Especializado (CPOE)

Coronel Moacir Leonardo Vieira Barreto Mendonça – Controladoria

Coronel Marcelo Pinto Abreu – Comandante do 1° Comando de Polícia Ostensiva Regional (CPOR) Vitória/Serra

Coronel Marcio Eugênio Sartório – Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação

Coronel Oscar Paterlini Mendes QCG – DAF

Coronel Paulo Cesar Garcia Duarte – Diretor de Saúde

Coronel Robson Antonio Pratti – Diretor de Logística

Coronel Sergio Pereira Ferreira – Subcomandante da PM

Coronel Adriano Guetti Franco – Chefe do Estado Maior

Coronel Daltro Antonio Ferrari Junior – agregado para a Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Segurança Pública de Colatina

Coronel Gunther Wagner Miranda - Comandante do 3° Comando de Polícia Ostensiva Regional (CPOR) Sul

Kesio Freitas de Oliveira - Comandante do 4° Comando de Polícia Ostensiva Regional (CPOR) Noroeste

Para substituí-los, seriam promovidos 19 tenentes-coronéis. Na lista de ascensão, estão 8 militares que também são da turma de 1994 e vão se beneficiar da mesma mudança na legislação de aposentadoria. Seriam promovidos à patente de coronel e, na sequência, vão para a reserva remunerada. São eles:

Tenente-coronel Eurides Rodi Siqueira – Diretoria Financeira

Tenente-coronel Sebastião Aleixo S. Batista – Diretoria de Recursos Humanos

Tenente-coronel Pedro Cesar de Lima – Diretoria de Administração de Frota

Tenente-coronel Marcos A. Novaretti Roberto – Diretoria de Educação

Tenente-coronel Danilo B. do Rosário Junior – Comando de Polícia Ostensiva Especializado (CPOE)

Tenente-coronel Cleverson Mancini Lyra – Corregedoria

Tenente-coronel Luciano Silva Suave – Diretoria de Saúde

Tenente-coronel Marco Antonio Telles Deorce – Diretoria de Saúde

Outras 11 vagas seriam assumidas por tenentes–coronéis da turma de 1995

Com a saída também desses oito tenentes–coronéis, haveria uma nova leva de promoções. Mas o impacto não acontece somente entre os oficiais. Várias turmas de praças também vão se aposentar, o que indica uma movimentação em todo o quadro organizacional da PM.

Coronéis que ficam

Embora seja um dos coronéis com mais tempo na PMES, ainda na ativa, o comandante da Corporação, Douglas Caus é um dos que ainda permanecem no cargo. Na prática, ele poderia ir direto para a reserva remunerada, sem necessitar da mudança na legislação.

Mas há uma legislação que permite que o coronel permaneça na ativa, mesmo já tendo tempo de aposentadoria, enquanto exercer o cargo de comandante.

Outro que permanece é o coronel Marcelo Corrêa Muniz, diretor de Inteligência. Embora seja da turma de 1995, ele acabou sendo promovido com base em lei aprovada logo após a greve da PM, em 2017, e que mudou as regras, priorizando o critério de mérito. A atual foca no critério de antiguidade.

Mudança só em fevereiro

A expectativa era de que as novas regras de aposentadoria já estivessem valendo em 2022. Entretanto, segundo Duboc, o projeto só será enviado para a Casa Legislativa em fevereiro. São alterações que vão impactar na escolha do novo comandante da PMES, que tem que ser escolhido entre os coronéis da ativa, cujo anúncio está previsto para ocorrer até o final do mês.

No mandato que se encerra, Renato Casagrande teve três comandantes. Os dois primeiros — Moacir Leonardo Vieira Barreto Mendonça e Marcio Eugênio Sartório — ficaram poucos meses. A última troca ocorreu em abril de 2020, quando assumiu Douglas Caus.