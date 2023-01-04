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Dança das cadeiras

O destino de dois aliados de Casagrande que ficaram fora do 1° escalão

Governador tenta acomodar deputados estaduais que não vão ter mandato a partir de 1° de fevereiro

Públicado em 

04 jan 2023 às 10:40
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Vista do Palácio Anchieta. Cidade Alta, Vitória. Sede do Governo Estadual.
Palácio Anchieta. Cidade Alta, Vitória. Sede do governo do Espírito Santo Crédito: Rodrigo Gavini
O deputado estadual Freitas (PSB) já foi assessor especial na Casa Civil, secretaria estadual que cuida da relação com os demais Poderes, em especial a Assembleia Legislativa. Mas confidenciou à coluna que, desta vez, gostaria de integrar o primeiro escalão, de preferência numa secretaria que fizesse entregas para a sociedade.
Ele não "entregou" qual seria a pasta de sua preferência, mas a coluna apurou que ele estava de olho em Esportes. Esse espaço, antes ocupado pelo PDT, está agora com o PT.
Freitas ficou de fora do secretariado. O PSB até emplacou dois nomes, como indicações partidárias: Jacqueline Moraes, na Secretaria de Políticas para Mulheres, e Bruno Lamas, na de Ciência e Tecnologia.
Freitas tentou se eleger deputado federal em 2022 e não conseguiu. Agora, o que foi oferecido a ele, de acordo com uma pessoa com trânsito no gabinete do governador, é uma diretoria no DER (Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo).
O deputado estadual não atendeu a coluna para dizer qual seria a resposta à proposta.
Freitas é um fiel aliado de Casagrande. Mas, como foi eleito com uma ampla aliança partidária, o governador teve que dividir o governo com mais partidos e nomes.
Outro deputado estadual que vai ficar na planície a partir de fevereiro é Alexandre Quintino (PDT), que não foi reeleito. Com ele, o chefe do Executivo estadual ainda não conversou.
Quintino também esteve ao lado de Casagrande durante todo o mandato. E não disse à coluna o que pretende fazer após deixar o Legislativo.
O PDT, após perder a Secretaria de Esportes, ficou com o Turismo. O titular da pasta é Weverson Meireles, presidente estadual da legenda e ex-chefe de gabinete do prefeito da Serra, Sérgio Vidigal (PDT).
Meireles, até alguns dias atrás, era assessor especial da Coordenadoria do Governo de Vidigal.
DOIS EMPREGOS, OU QUASE
Uma curiosidade é que Bruno Lamas já foi nomeado secretário de Ciência e Tecnologia, mas segue na Assembleia. A Casa está em recesso até o fim do mês. Então ele consegue ficar de olho nos trabalhos da nova função.
O parlamentar disse à coluna, entretanto, que vai tomar posse no cargo de secretário – posse é um passo além da nomeação – somente no dia 31 de janeiro.
"Eu e o governador definimos isso. Porque se eu saísse do mandato, a Assembleia teria que convocar um suplente para ficar lá por menos de um mês e pagar salário a ele. E os cofres públicos ainda teriam que me pagar o salário de secretário", explicou.
Enquanto isso, um interino, ou interina, vai ficar à frente da pasta de Ciência e Tecnologia, que não pode deixar de ter um ordenador de despesas formal. 
"Vai ser uma pessoa ligada a mim e vou acompanhar os trabalhos da transição. Estou trabalhando dobrado. Se a Assembleia for convocada para uma sessão extraordinária, estarei pronto", afirmou o deputado.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.

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