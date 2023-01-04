O destino de dois aliados de Casagrande que ficaram fora do 1° escalão

Palácio Anchieta. Cidade Alta, Vitória. Sede do governo do Espírito Santo Crédito: Rodrigo Gavini

O deputado estadual Freitas (PSB) já foi assessor especial na Casa Civil, secretaria estadual que cuida da relação com os demais Poderes, em especial a Assembleia Legislativa. Mas confidenciou à coluna que, desta vez, gostaria de integrar o primeiro escalão, de preferência numa secretaria que fizesse entregas para a sociedade.

Ele não "entregou" qual seria a pasta de sua preferência, mas a coluna apurou que ele estava de olho em Esportes. Esse espaço, antes ocupado pelo PDT, está agora com o PT.

Freitas ficou de fora do secretariado. O PSB até emplacou dois nomes, como indicações partidárias: Jacqueline Moraes, na Secretaria de Políticas para Mulheres, e Bruno Lamas, na de Ciência e Tecnologia.

Freitas tentou se eleger deputado federal em 2022 e não conseguiu. Agora, o que foi oferecido a ele, de acordo com uma pessoa com trânsito no gabinete do governador, é uma diretoria no DER (Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo).

O deputado estadual não atendeu a coluna para dizer qual seria a resposta à proposta.

Freitas é um fiel aliado de Casagrande. Mas, como foi eleito com uma ampla aliança partidária, o governador teve que dividir o governo com mais partidos e nomes.

Outro deputado estadual que vai ficar na planície a partir de fevereiro é Alexandre Quintino (PDT), que não foi reeleito. Com ele, o chefe do Executivo estadual ainda não conversou.

Quintino também esteve ao lado de Casagrande durante todo o mandato. E não disse à coluna o que pretende fazer após deixar o Legislativo.

O PDT, após perder a Secretaria de Esportes, ficou com o Turismo. O titular da pasta é Weverson Meireles, presidente estadual da legenda e ex-chefe de gabinete do prefeito da Serra, Sérgio Vidigal (PDT).

Meireles, até alguns dias atrás, era assessor especial da Coordenadoria do Governo de Vidigal.

DOIS EMPREGOS, OU QUASE

Uma curiosidade é que Bruno Lamas já foi nomeado secretário de Ciência e Tecnologia, mas segue na Assembleia. A Casa está em recesso até o fim do mês. Então ele consegue ficar de olho nos trabalhos da nova função.

O parlamentar disse à coluna, entretanto, que vai tomar posse no cargo de secretário – posse é um passo além da nomeação – somente no dia 31 de janeiro.

"Eu e o governador definimos isso. Porque se eu saísse do mandato, a Assembleia teria que convocar um suplente para ficar lá por menos de um mês e pagar salário a ele. E os cofres públicos ainda teriam que me pagar o salário de secretário", explicou.

Enquanto isso, um interino, ou interina, vai ficar à frente da pasta de Ciência e Tecnologia, que não pode deixar de ter um ordenador de despesas formal.