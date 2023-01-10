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"Questões humanitárias"

PF diz que 527 pessoas foram presas por atos golpistas e quase 600 liberadas

Dos 1.500 detidos, 599 foram liberados, como idosos, pessoas com problemas de saúde, em situação de rua e mães acompanhadas de crianças
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

10 jan 2023 às 16:32

Publicado em 10 de Janeiro de 2023 às 16:32

Bolsonaristas invadem Congresso, STF e Palácio do Planalto
Bolsonaristas invadiram sedes dos Três Poderes em ato antidemocrático no último domingo (8) Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A Polícia Federal informou que até esta terça-feira (10), 527 pessoas envolvidas na invasão e depredação das sedes dos Três Poderes foram presas. Dos 1.500 detidos, 599 foram liberados por "questões humanitárias", como idosos, pessoas com problemas de saúde, em situação de rua e mães acompanhadas de crianças.
As pessoas detidas foram conduzidas para a Academia Nacional de Polícia, em Brasília, após determinação do Supremo Tribunal Federal. De acordo com a PF, todos estão sendo submetidos aos procedimentos de polícia judiciária. "Após os trâmites realizados pela Polícia Federal, os presos estão sendo apresentados à Polícia Civil do DF, responsável pelo encaminhamento dos detidos ao Instituto Médico Legal e, posteriormente, ao sistema prisional", afirmou a instituição em nota.
Ainda de acordo com a PF, os procedimentos estão sendo acompanhados pela Ordem dos Advogados do Brasil, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Saúde do DF, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Defensoria Pública da União.
"Todos estão recebendo alimentação regular (café da manhã, almoço, lanche e jantar), hidratação e atendimento médico quando necessário", garantiu a instituição.

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