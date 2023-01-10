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Após ataques

Moraes ordena a prisão do ex-comandante da Polícia Militar do DF

Coronel Fábio Augusto Vieira era o responsável pelo comando da corporação no domingo (8) quando bolsonaristas atacaram as sedes dos Três Poderes
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 jan 2023 às 15:56

Publicado em 10 de Janeiro de 2023 às 15:56

Coronel Fábio Augusto Vieira teve sua prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes
Coronel Fábio Augusto Vieira teve prisão decretada Crédito: Divulgação | Polícia Militar do Distrito Federal
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ordenou a prisão do ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal Fabio Augusto Vieira.
O militar era o responsável pelo comando da corporação no domingo (8) quando bolsonaristas atacaram os prédios do Congresso, Palácio do Planalto e do STF. Ele já havia sido afastado do cargo pelo interventor federal Ricardo Capelli.
O governo federal, integrantes da Polícia Federal e do Judiciário têm creditado a PM do DF a responsabilidade pela invasão da Praça dos três Poderes.
Nesta terça (10), o interventor na Segurança Pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli afirmou que a manifestação golpista promovida por militantes bolsonaristas foi possível por causa da "operação de sabotagem" nas forças de segurança locais, naquele momento comandadas por Anderson Torres, ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL) e secretario de Segurança Pública exonerado.
A Polícia Militar tentou conter a invasão, mas, com baixo número de efetivo no local, não conseguiram evitar o avanço dos golpistas.
Integrantes do governo federal relatam à Folha de S.Paulo que, no sábado (7), foi realizada uma reunião com representantes da segurança do DF. Nesse encontro, segundo essas pessoas, o governo de Ibaneis Rocha (MDB) garantiu a segurança da Esplanada dos Ministérios.
A reunião foi realizada após o aumento do deslocamento de bolsonaristas para Brasília a partir da sexta (6).
"Havia um efetivo planejado e um efetivo real, em um certo momento esse efetivo era 3 ou 4 vezes menor que o planejado. Por que aconteceu isso? Realmente a cadeia de comando da polícia do DF que vai responder", disse o ministro da Justiça Flávio Dino nesta terça (10).

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