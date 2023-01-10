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Atos antidemocráticos

Veja quem são os presos pela PF em acampamento golpista na Prainha

Homens detidos na segunda-feira (9) são dois pequenos empresários, de Guarapari e da Serra, que estão no Centro de Detenção Provisória de Viana 2
Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

10 jan 2023 às 15:00

Publicado em 10 de Janeiro de 2023 às 15:00

Andres Cassiano Vieira e Gerino Sousa Filho, bolsonaristas presos durante atos antidemocráticos na Prainha, em Vila Velha
Andres Cassiano Vieira e Gerino Sousa Filho, bolsonaristas presos durante atos antidemocráticos na Prainha, em Vila Velha Crédito: Reprodução | Redes sociais
As duas pessoas presas na segunda-feira (9) durante a operação de desocupação do acampamento bolsonarista no sítio histórico da Prainha, em frente ao 38° BI, em Vila Velha, são dois pequenos empresários. Um deles é da Serra e presta serviços de elétrica, enquanto o outro é de Guarapari e possui empresa de pescado. São eles:
  • Gerino Sousa Filho, 52 anos: Morador da Mata da Serra, na Serra, dono de uma empresa , a “Solução Manutenção Geral”, que presta serviços de elétrica e de soluções para vazamentos
  • Andres Cassiano Vieira, 48 anos: Residente no bairro Olaria, em Guarapari, aparece como proprietário de uma empresa de nome Marazul Pescados, de venda de peixes e frutos do mar
Os dois estão detidos no sistema prisional capixaba, segundo informações da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), responsável pela gestão dos presídios no Estado. Eles foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória de Viana 2 (CDPV2), ainda na segunda-feira.
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PM prende manifestantes na Prainha, após determinação do STF, na segunda-feira (9) Crédito: Carlos Alberto Silva

Indiciados

Eles foram presos pela Polícia Militar em flagrante ao questionarem a ação de desocupação do acampamento na Prainha e, na ocasião, se identificarem como integrantes do movimento bolsonarista. A PM cumpria no local a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de liberar as áreas próximas aos quartéis que estavam ocupadas pelos movimentos golpistas que questionavam o resultado das eleições de 2022.
O coronel Alexandre Ramalho,  secretário de Estado da Segurança Pública, informou que a determinação era prender quem se identificasse como integrante do movimento. 
Após a prisão, eles foram encaminhados para a Polícia Federal, onde foram indiciadas por três crimes previstos no Código Penal:
  • Associação criminosa
  • Incitar a prática de crimes 
  • Tentar, com violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo a atuação dos poderes constituintes — que prevê reclusão de até oito anos. 
A saída dos grupos havia sido determinada em decisão na madrugada de segunda-feira (9) do ministro Alexandre de Moraes, um dia depois dos atos terroristas provocados por bolsonaristas radicais nas sedes dos três Poderes em Brasília. Logo depois, a medida também foi requisitada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES).
Diante das determinações, os grupos começaram a sair pacificamente do local, retirando barracas, mesas, caixas e freezers do local no final da manhã desta segunda (9). E o movimento de retirada continuou durante a tarde, quando as forças de segurança chegaram para desmobilizar por completo o ato e desmontar o acampamento.
Equipes da Prefeitura de Vila Velha também acompanharam a saída dos integrantes do acampamento. Caminhões foram usados para carregar paletes, tendas e madeiras retirados do local. O trabalho foi feito com proteção de policiais militares. As faixas que ficavam entre as árvores também foram retiradas pela equipe da prefeitura. A limpeza foi concluída por volta das 16h30.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

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