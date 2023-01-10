Veja quem são os presos pela PF em acampamento golpista na Prainha

Andres Cassiano Vieira e Gerino Sousa Filho, bolsonaristas presos durante atos antidemocráticos na Prainha, em Vila Velha Crédito: Reprodução | Redes sociais

As duas pessoas presas na segunda-feira (9) durante a operação de desocupação do acampamento bolsonarista no sítio histórico da Prainha, em frente ao 38° BI, em Vila Velha, são dois pequenos empresários. Um deles é da Serra e presta serviços de elétrica, enquanto o outro é de Guarapari e possui empresa de pescado. São eles:

Gerino Sousa Filho, 52 anos : Morador da Mata da Serra, na Serra, dono de uma empresa , a “Solução Manutenção Geral”, que presta serviços de elétrica e de soluções para vazamentos

: Morador da Mata da Serra, na Serra, dono de uma empresa , a “Solução Manutenção Geral”, que presta serviços de elétrica e de soluções para vazamentos Andres Cassiano Vieira, 48 anos: Residente no bairro Olaria, em Guarapari, aparece como proprietário de uma empresa de nome Marazul Pescados, de venda de peixes e frutos do mar

Os dois estão detidos no sistema prisional capixaba, segundo informações da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), responsável pela gestão dos presídios no Estado. Eles foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória de Viana 2 (CDPV2), ainda na segunda-feira.

PM prende manifestantes na Prainha, após determinação do STF, na segunda-feira (9) Crédito: Carlos Alberto Silva

Indiciados

O coronel Alexandre Ramalho, secretário de Estado da Segurança Pública, informou que a determinação era prender quem se identificasse como integrante do movimento.

Após a prisão, eles foram encaminhados para a Polícia Federal, onde foram indiciadas por três crimes previstos no Código Penal:

Associação criminosa

Incitar a prática de crimes

Tentar, com violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo a atuação dos poderes constituintes — que prevê reclusão de até oito anos.

Diante das determinações, os grupos começaram a sair pacificamente do local, retirando barracas, mesas, caixas e freezers do local no final da manhã desta segunda (9). E o movimento de retirada continuou durante a tarde, quando as forças de segurança chegaram para desmobilizar por completo o ato e desmontar o acampamento.