“Direita acaba de dar tiro no pé”, diz Marcos do Val sobre ataques a Brasília

Apoiadores de Bolsonaro invadiram prédios na Praça dos Três Poderes em Brasília no domingo (8); Marcos do Val (Podemos) repudiou ataques Crédito: Gabriela Bilo/Folhapress / Instagram/Reprodução

“A direita acaba de dar um tiro no próprio pé”. A declaração vem do senador do Espírito Santo, Marcos Do Val (Podemos), que repudiou os ataques golpistas ao Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto na tarde de domingo (8), uma semana após a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Eu estou aqui no Espírito Santo, já estou partindo para o aeroporto para ir para Brasília. E quero dizer para vocês, principalmente para a direita, que o que tá acontecendo no Congresso… Acabamos de perder todas as razões possíveis”, comentou Do Val, em vídeo publicado nas redes sociais na manhã desta segunda-feira (9).

“Agora não podemos nem dizer mais que a esquerda é uma esquerda que quando se reúne e faz quebradeira, que são radicais. Perdemos todas as razões. Simplesmente…”. E emendou: “É óbvio que para toda ação há uma reação. Então, nós (da direita) vamos ser perseguidos, presos. Vai ter várias consequências. Nós regredimos com isso. Muito me entristece, porque nós estamos dando mau exemplo não só para o brasileiro, para o Brasil, mas para o mundo inteiro. A direita acaba de dar um tiro no próprio pé.”

O senador atribuiu os atos a uma parcela radical da direita, e convocou os membros “da direita equilibrada, da direita moderada, da direita racional” para realizar um movimento nas redes sociais repudiando os atos, que deixaram rastros de destruição por toda a praça dos Três Poderes.

“Eu tô partindo agora pra Brasília. (...) Nós estamos montando um grupo de gerenciamento de crise pra resolver essa situação que muito envergonha. Não vai ter intervenção militar”, enfatizou Do Val, sem esclarecer quem faria parte desse grupo.

" Seja parlamentar, seja brasileiro (comum), seja policiais, seja militares de direita… Todos nós vamos agora pagar um preço alto por conta disso. Um preço alto, de empresários ou investidores que querem vir para o Brasil para gerar emprego, para gerar renda… Acabou. Eles não vão vir. Nós vamos entrar numa crise profunda agora, de desemprego de pessoas passando fome, só por conta desses radicais " Marcos do Val - Senador do ES (Podemos)

"Esses que estão aí não nos representam. Não representam a direita, não representam o brasileiro. Brasileiro sempre foi pacífico, sempre seguiu as ordens, e nós estamos aí. Essa radicalidade está dando mau exemplo, está prejudicando todo o trabalho da direita. Nós poderíamos estar agora construindo, de forma democrática, ao longo desse período, sendo uma oposição equilibrada."

Intervenção federal e governador do DF afastado

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decretou intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal, até 31 de janeiro, para manter a ordem após a invasão.

Com a intervenção, os órgãos de segurança pública do Distrito Federal ficam sob responsabilidade do secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Garcia Cappelli, nomeado como interventor, subordinado a Lula.