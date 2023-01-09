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Ataque à democracia

Ministro da Secom diz que golpistas levaram documentos e HDs do Planalto

Paulo Pimenta afirma ainda que quem entrou conhecia o prédio e que muitos estavam bêbados
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 jan 2023 às 11:01

Publicado em 09 de Janeiro de 2023 às 11:01

Bolsonaristas invadem Congresso, STF e Palácio do Planalto
Bolsonaristas invadem Congresso, STF e Palácio do Planalto Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
BRASÍLIA, DF - O ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, disse na manhã desta segunda-feira (9) que vândalos golpistas que invadiram o Palácio do Planalto, além de armas, levaram também HDs e documentos. Segundo Pimenta, houve cumplicidade com os criminosos, que "conheciam" o Planalto. Outra parcela estava apenas destruindo o local e muitos estavam bêbados.
"Uma parte das pessoas [no Palácio] sabia o que estavam fazendo. Enquanto a horda destruía tudo, uma parte agia com inteligência. Levaram muito HD, levaram armas, documentos", disse a jornalistas na porta do Planalto.
O prédio passa ainda por perícia nesta manhã. De acordo com o ministro, há sangue, urina e fezes, o que facilitaria identificação dos criminosos. Dentre as obras danificadas, há um quadro de Di Cavalcanti, rasgado a facadas, e um relógio do século 18, que pertenceu a Dom João 6.
"Quem entrou no Palácio conhecia o Palácio. Nada do que aconteceu aqui poderia ter acontecido sem que algum nível de facilitação, algum nível de cumplicidade", disse Pimenta. O ministro comparou o fato de as portas principais do Planalto e do Congresso não terem sido destruídas como a do STF (Supremo Tribunal Federal), inteiramente quebrada.

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"Foi um ato não contra o Poder Executivo, mas contra a democracia. Tentativa de golpe de Estado que não se concretizou", completou.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebe, nesta manhã, a presidente do Supremo, Rosa Weber, e ministros da corte para discutir ação coordenada contra o episódio. Também acompanham a discussão o ministro da Justiça, Flávio Dino, de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, além do próprio Pimenta.
O encontro ocorre no gabinete presidencial do Planalto, no qual os vândalos não conseguiram entrar, por ser uma sala blindada. A ideia é mostrar que, apesar da depredação física do local, as instituições continuam funcionando, explicou Pimenta.
Nesta manhã, o cenário era de destruição no Planalto, em especial o térreo e o segundo andar, onde ocorrem as cerimônias. Jornalistas se aglomeram nas portas do Planalto para acompanhar agenda de Lula, enquanto funcionários da presidência limpam o local. Uma servidora chegou a passar mal no segundo andar devido ao cheiro de gás lacrimogêneo, que permanece no Salão Nobre.

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